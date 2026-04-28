Osinergmin afirma que TGP incumplió contrato al no suministrar suficiente flujo de gas natural tras rotura del ducto de Camisea

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) identificó que la empresa concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP) no suministró el flujo ni la presión de gas suficientes para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo de 2026.

Cabe precisar que esta es una obligación que establece que el sistema debía ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad del 99% durante un año continuo. Ello, como parte de las acciones de supervisión realizadas tras la deflagración en el KP 43 del sistema de transporte de gas natural en Megatoni, en Cusco.

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Traslado de informes al Minem

Osinergmin remitió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) el informe de fiscalización del Contrato de Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate, considerando el evento ocurrido el 1 de marzo de 2026.

Además, remitió el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos de Camisea a la Costa, a fin de que se evalúen y adopten las acciones que correspondan.

La institución pública debe fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la normativa sectorial, técnica y contractual bajo su ámbito de competencia.

¿Qué ocurrió el 1 de marzo con ducto de Camisea?

El último 1 de marzo, una fuerte llamarada estremeció el kilómetro 43 del ducto de Camisea, en el distrito de Megantoni (Cusco), tras una ruptura que obligó al cierre inmediato de las válvulas. En cuestión de horas, el Perú quedó sin su principal fuente de gas natural, que abastece entre el 40% y el 60% de la generación eléctrica del país, según el especialista en energías renovables Elmer Arellanos.

Este corte ocasionó pérdidas económicas estimadas en US$2.800 millones; según Arellanos, lo ocurrido 'no fue un accidente', sino 'la manifestación más clara y dolorosa de la vulnerabilidad estructural del sistema energético peruano'. Asimismo, advirtió que la producción de gas natural comenzará a disminuir en los próximos 12 a 15 años, de acuerdo con reportes del Minem.