HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Congreso contra Delia Espinoza y ¿habrá indulto? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Ciencia

Las joyas naturales de Noruega al borde de la desaparición tras ser afectadas por industria clave: no es el petróleo ni el gas natural

Científicos advirtieron que el crecimiento de esta industria está alterando el equilibrio natural de los ecosistemas semicerrados vulnerables al exceso de nutrientes y al calentamiento global.

Se trata solo de una de las más de 180 piscifactorías que vierten sus residuos en los fiordos en Noruega.
Se trata solo de una de las más de 180 piscifactorías que vierten sus residuos en los fiordos en Noruega. | Foto: Sunstone Institute
Escuchar
Resumen
Compartir

Los fiordos de Noruega, considerados uno de los mayores tesoros naturales del planeta, enfrentan una creciente amenaza ambiental vinculada a la expansión de las granjas de salmón. Un reciente estudio del Sunstone Institute advirtió que la acuicultura libera cantidades masivas de nitrógeno, fósforo y carbono orgánico en las aguas costeras, acelerando la pérdida de oxígeno en estos ecosistemas semicerrados y poniendo en riesgo su biodiversidad.

La investigación, citada por el diario británico The Guardian, reveló que solo en 2025 la industria acuícola descargó 75.000 toneladas de nitrógeno, 13.000 toneladas de fósforo y 360.000 toneladas de carbono orgánico en los fiordos. Los científicos compararon el impacto con las aguas residuales sin tratar producidas por millones de personas, una presión ambiental que se intensifica debido al calentamiento global y al crecimiento sostenido del sector salmonero.

PUEDES VER: El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

lr.pe

¿Por qué las granjas de salmón están afectando los fiordos de Noruega?

El informe explica que los residuos generados por los peces cultivados —entre ellos excrementos, restos de alimento y orina— son vertidos directamente al mar. Al tratarse de cuerpos de agua estrechos y profundos, rodeados de montañas, los fiordos retienen gran parte de esos nutrientes, favoreciendo procesos de eutrofización que deterioran la calidad del agua y reducen progresivamente el oxígeno disponible para otras especies marinas.

Alexandra Pires Duro, autora del estudio, señaló que el nivel de contaminación supera ampliamente el tamaño poblacional del país. Según sus cálculos, los desechos derivados de la acuicultura equivalen a las aguas residuales generadas por entre 17 y 30 millones de personas, pese a que Noruega tiene apenas 5,5 millones de habitantes. Además, el consumo de alimento para peces aumentó 14,6% en seis años, un indicador que refleja la rápida expansión de esta industria.

PUEDES VER: EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

lr.pe

¿Qué consecuencias podría tener la contaminación en los fiordos noruegos?

Uno de los casos más preocupantes es el de Sognefjord, el fiordo más largo del país nórdico. Investigaciones del repositorio científico Norwegian Research Information Repository concluyeron que cerca de dos tercios de la disminución de oxígeno registrada en la zona están relacionados con el exceso de nutrientes vertidos en el agua, mientras que el tercio restante responde al aumento de la temperatura marina asociado al cambio climático.

Situaciones similares fueron detectadas en Hardangerfjord, donde las autoridades rechazaron recientemente nueve solicitudes para instalar nuevas granjas salmoneras por temor a incrementar los residuos en el ecosistema. Expertos ambientales advirtieron que la proliferación de algas y plancton, seguida de su descomposición en el fondo marino, consume grandes cantidades de oxígeno y altera el equilibrio natural de los fiordos, considerados símbolos paisajísticos y ecológicos de Noruega.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alemania y su histórica compra de 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: exportación será hasta 2035

Alemania y su histórica compra de 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: exportación será hasta 2035

LEER MÁS
¿China supera a EE. UU. en el ranking de las 10 compañías petroleras más grandes del mundo?

¿China supera a EE. UU. en el ranking de las 10 compañías petroleras más grandes del mundo?

LEER MÁS
Otorgan ascenso póstumo a suboficial que murió en rescate de dos barcazas petroleras

Otorgan ascenso póstumo a suboficial que murió en rescate de dos barcazas petroleras

LEER MÁS
La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

LEER MÁS
Científicos coreanos logran paneles solares que alcanzan hasta el 90% de potencia con las "superbolas" de oro

Científicos coreanos logran paneles solares que alcanzan hasta el 90% de potencia con las "superbolas" de oro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

LEER MÁS
Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

LEER MÁS
Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

LEER MÁS
La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025