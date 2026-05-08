Las joyas naturales de Noruega al borde de la desaparición tras ser afectadas por industria clave: no es el petróleo ni el gas natural

Se trata solo de una de las más de 180 piscifactorías que vierten sus residuos en los fiordos en Noruega. | Foto: Sunstone Institute

Se trata solo de una de las más de 180 piscifactorías que vierten sus residuos en los fiordos en Noruega. | Foto: Sunstone Institute

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Los fiordos de Noruega, considerados uno de los mayores tesoros naturales del planeta, enfrentan una creciente amenaza ambiental vinculada a la expansión de las granjas de salmón. Un reciente estudio del Sunstone Institute advirtió que la acuicultura libera cantidades masivas de nitrógeno, fósforo y carbono orgánico en las aguas costeras, acelerando la pérdida de oxígeno en estos ecosistemas semicerrados y poniendo en riesgo su biodiversidad.

La investigación, citada por el diario británico The Guardian, reveló que solo en 2025 la industria acuícola descargó 75.000 toneladas de nitrógeno, 13.000 toneladas de fósforo y 360.000 toneladas de carbono orgánico en los fiordos. Los científicos compararon el impacto con las aguas residuales sin tratar producidas por millones de personas, una presión ambiental que se intensifica debido al calentamiento global y al crecimiento sostenido del sector salmonero.

¿Por qué las granjas de salmón están afectando los fiordos de Noruega?

El informe explica que los residuos generados por los peces cultivados —entre ellos excrementos, restos de alimento y orina— son vertidos directamente al mar. Al tratarse de cuerpos de agua estrechos y profundos, rodeados de montañas, los fiordos retienen gran parte de esos nutrientes, favoreciendo procesos de eutrofización que deterioran la calidad del agua y reducen progresivamente el oxígeno disponible para otras especies marinas.

Alexandra Pires Duro, autora del estudio, señaló que el nivel de contaminación supera ampliamente el tamaño poblacional del país. Según sus cálculos, los desechos derivados de la acuicultura equivalen a las aguas residuales generadas por entre 17 y 30 millones de personas, pese a que Noruega tiene apenas 5,5 millones de habitantes. Además, el consumo de alimento para peces aumentó 14,6% en seis años, un indicador que refleja la rápida expansión de esta industria.

¿Qué consecuencias podría tener la contaminación en los fiordos noruegos?

Uno de los casos más preocupantes es el de Sognefjord, el fiordo más largo del país nórdico. Investigaciones del repositorio científico Norwegian Research Information Repository concluyeron que cerca de dos tercios de la disminución de oxígeno registrada en la zona están relacionados con el exceso de nutrientes vertidos en el agua, mientras que el tercio restante responde al aumento de la temperatura marina asociado al cambio climático.

Situaciones similares fueron detectadas en Hardangerfjord, donde las autoridades rechazaron recientemente nueve solicitudes para instalar nuevas granjas salmoneras por temor a incrementar los residuos en el ecosistema. Expertos ambientales advirtieron que la proliferación de algas y plancton, seguida de su descomposición en el fondo marino, consume grandes cantidades de oxígeno y altera el equilibrio natural de los fiordos, considerados símbolos paisajísticos y ecológicos de Noruega.