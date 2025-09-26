HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Indecopi impuso a Leche Gloria una multa de 21.20 UIT (S/113.420) y ordenó el cese de la publicidad que induzca a confusión con Laive. La compañía deberá asumir los costos procesales.

Indecopi impuso una multa a Gloria de 21.20 UIT por presentación de yogures similares a Laive.
Indecopi impuso una multa a Gloria de 21.20 UIT por presentación de yogures similares a Laive.

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi resolvió en primera instancia declarar fundada la denuncia de Laive S.A. contra Leche Gloria S.A., al concluir que la compañía incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión. Esto, según la decisión, tras lanzar al mercado su yogur Gloria Actibio con una presentación semejante a la de Laive Sbelt Probióticos.

El colegiado advirtió que, pese a tratarse de productos de segmentos distintos (light y probióticos), ambos compiten en los mismos canales de distribución y que los envases de Gloria compartían con los de Laive elementos visuales que podían inducir al consumidor a error. Entre ellos, el uso de los colores verde y blanco, la tipografía en letras blancas sobre fondo verde y las imágenes de frutas en el área central.

PUEDES VER: Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Indecopi impuso una multa a Gloria de 21.20 UIT

Indecopi impuso a Gloria una multa equivalente a 21.20 UIT (S/113.420) y ordenó su inscripción en el Registro de Infractores y dispuso como medida correctiva el cese inmediato y definitivo de toda publicidad o presentación de Actibio que reproduzca dichos elementos. Asimismo, la compañía deberá asumir los costos procesales incurridos por Laive.

En su defensa, Gloria argumentó que su producto posee atributos diferenciadores, como el uso de linaza y el doble de probióticos, además de contar con el respaldo de una marca ampliamente reconocida en el mercado. Incluso presentó estudios de mercado para demostrar que los consumidores podían distinguir entre ambas propuestas; sin embargo, la Comisión consideró que dichos estudios no eran concluyentes frente a la práctica real de compra en góndola.

PUEDES VER: Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

La decisión está contenida en la Resolución 104-2025/CCD-Indecopi, publicad por Pasión por el Derecho, que se emitió en primera instancia y, por lo tanto, no agota la vía administrativa. Tanto Gloria como Laive conservan la posibilidad de apelar ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, que podrá confirmar, revocar o modificar la sanción. Hasta que eso ocurra, el fallo no es firme ni consentido.

