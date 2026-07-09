HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Keiko Fujimori ignora cuestionamientos contra Vinelli y le ratifica su confianza

El economista arrastra una demanda civil del Midagri y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por su gestión en Agro Rural entre 2015 y 2016. La presidenta electa evitó referirse a los procesos judiciales y lo defendió como un profesional "que conoce el sector en la cancha".

Fujimori defendió a su jefe de equipos de transferencia. Foto: composición LR
Fujimori defendió a su jefe de equipos de transferencia. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Keiko Fujimori volvió a respaldar a Marco Vinelli, el jefe de su equipo de transferencia, sin responder de manera directa a los cuestionamientos judiciales que pesan sobre él. Durante su encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la presidenta electa se limitó a resaltar su trayectoria en el sector agrario y evitó pronunciarse sobre la demanda y la investigación fiscal que lo mantienen en la mira.

Únete a nuestro canal de política y economía

Vinelli acumula una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El proceso apunta a su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. A eso se suma una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Ninguno de esos dos procesos fue abordado por Fujimori en su respuesta.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

La presidenta electa optó por una defensa genérica. "Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", declaró ante la prensa. La frase no incluyó detalles sobre en qué consistió esa aclaración ni cuándo se produjo.

PUEDES VER: Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación

lr.pe

El Niño obliga a Fujimori a definir prioridades

La consulta sobre Vinelli se dio en medio de una agenda marcada por la emergencia climática. El Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene activa la alerta por el Niño Costero. El organismo calcula que el evento puede extenderse hasta el verano de 2027, con 48% de probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte en la temporada 2026-2027.

Fujimori recorrió obras de prevención junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Ahí reconoció que existen cientos de maquinarias paralizadas. Prometió un diagnóstico completo apenas asuma el poder, el 28 de julio, para definir cuántas máquinas se pueden reactivar y cuántas hay que comprar. También adelantó que evalúa ampliar los horarios de trabajo en las obras, con prioridad para el norte del país, la zona con mayor exposición histórica al fenómeno.

En Lima, la Municipalidad ya ejecuta labores de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac. Esos tres cauces representan el mayor riesgo de desborde para la capital ante lluvias intensas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Keiko Fujimori y vicepresidentes recibirán credenciales del JNE el 15 de julio

Keiko Fujimori y vicepresidentes recibirán credenciales del JNE el 15 de julio

LEER MÁS
Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori a "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen

Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori a "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen

LEER MÁS
Keiko Fujimori acudirá el próximo jueves a Palacio tras invitación de Balcázar

Keiko Fujimori acudirá el próximo jueves a Palacio tras invitación de Balcázar

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación

Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación

LEER MÁS
Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

LEER MÁS
Carlos Rivera: "Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente por pedir amnistía en crímenes horrendos"

Carlos Rivera: "Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente por pedir amnistía en crímenes horrendos"

LEER MÁS
Juntos por el Perú negocia con Buen Gobierno para liderar Congreso con respaldo de Ahora Nación y Obras

Juntos por el Perú negocia con Buen Gobierno para liderar Congreso con respaldo de Ahora Nación y Obras

LEER MÁS
Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

LEER MÁS
Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno

Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025