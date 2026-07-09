Keiko Fujimori ignora cuestionamientos contra Vinelli y le ratifica su confianza

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Keiko Fujimori volvió a respaldar a Marco Vinelli, el jefe de su equipo de transferencia, sin responder de manera directa a los cuestionamientos judiciales que pesan sobre él. Durante su encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la presidenta electa se limitó a resaltar su trayectoria en el sector agrario y evitó pronunciarse sobre la demanda y la investigación fiscal que lo mantienen en la mira.

Vinelli acumula una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El proceso apunta a su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. A eso se suma una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Ninguno de esos dos procesos fue abordado por Fujimori en su respuesta.

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La presidenta electa optó por una defensa genérica. "Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", declaró ante la prensa. La frase no incluyó detalles sobre en qué consistió esa aclaración ni cuándo se produjo.

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El Niño obliga a Fujimori a definir prioridades

La consulta sobre Vinelli se dio en medio de una agenda marcada por la emergencia climática. El Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene activa la alerta por el Niño Costero. El organismo calcula que el evento puede extenderse hasta el verano de 2027, con 48% de probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte en la temporada 2026-2027.

Fujimori recorrió obras de prevención junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Ahí reconoció que existen cientos de maquinarias paralizadas. Prometió un diagnóstico completo apenas asuma el poder, el 28 de julio, para definir cuántas máquinas se pueden reactivar y cuántas hay que comprar. También adelantó que evalúa ampliar los horarios de trabajo en las obras, con prioridad para el norte del país, la zona con mayor exposición histórica al fenómeno.

En Lima, la Municipalidad ya ejecuta labores de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac. Esos tres cauces representan el mayor riesgo de desborde para la capital ante lluvias intensas.