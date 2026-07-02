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Gobierno y sindicatos acuerdan aumentos salariales para trabajadores públicos desde 2027: estos son los montos por régimen

El convenio colectivo centralizado 2026-2027 establece aumentos salariales para trabajadores estatales de distintos regímenes cuyos montos variarán según el nivel de ingresos y la entidad donde laboren.

Gobierno y sindicatos firmaron convenio colectivo para 2027.
Gobierno y sindicatos firmaron convenio colectivo para 2027. | Composición LR/ Andina
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El Gobierno y los principales sindicatos del sector público firmaron el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, acuerdo que oficializa nuevos aumentos salariales para trabajadores estatales desde enero de 2027. Los incrementos variarán según el régimen laboral y el nivel de ingresos de cada servidor público.

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Esta negociación fue suscrita entre el Ejecutivo y gremios como CTE Perú, Conasep, Confetep, Unasse y CITE, tras varios meses de conversaciones. Los aumentos irán desde S/60 hasta S/222 mensuales, dependiendo del régimen incluido en el convenio.

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Estos son los aumentos salariales según cada régimen

  • Trabajadores del régimen 276 del Gobierno nacional y gobiernos regionales recibirán un incremento total de hasta S/222 mensuales. El monto incluye un aumento de S/117 al Monto Único Consolidado (MUC) y otros S/105 al Incentivo Único CAFAE.
  • Trabajadores 276 de gobiernos locales obtendrán un incremento fijo de S/125 mensuales bajo el concepto “Negociación colectiva centralizada 2026-2027”.
  • Para los trabajadores CAS (Decreto Legislativo 1057), el aumento dependerá del sueldo actual:
  • Quienes ganen hasta S/2.364,19 recibirán S/153 adicionales.
  • Los que perciban entre S/2.364,19 y S/4.364,19 tendrán un aumento de S/125.
  • Los trabajadores con ingresos mayores a S/4.364,19 recibirán S/60 mensuales.
  • Los trabajadores CAS de gobiernos locales accederán a un incremento uniforme de S/125 mensuales desde enero de 2027.
  • En el régimen 728 del Gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento dependerá de cuándo se aprobó la escala salarial:
  • Si fue aprobada entre 2023 y 2026, el incremento será de S/60.
  • Si la escala fue aprobada antes de 2023, el aumento llegará a S/125 mensuales.
  • Los trabajadores municipales bajo el régimen 728 recibirán un aumento de S/150 mensuales, monto que además tendrá carácter remunerativo y pensionable.
  • Los trabajadores comprendidos en la Ley Servir (Ley 30057) obtendrán un incremento de S/60 mensuales.
  • Los guardaparques regulados por la Ley 31991 recibirán S/125 adicionales.

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Personal penitenciario tendrá uno de los mayores incrementos

El convenio también contempla mejoras para el personal penitenciario comprendido en la Ley 29709. Según el acuerdo, la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) se incrementará en S/144,33, con lo que alcanzará un total de S/2.700 mensuales.

El documento además precisa que no todos los trabajadores públicos fueron incluidos en los aumentos pactados. El Servicio Diplomático, regulado por la Ley 28091, quedó fuera de la negociación colectiva y no accederá a los incrementos salariales anunciados.

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Aunque los sindicatos respaldaron el convenio final, algunos dirigentes expresaron observaciones sobre los montos aprobados, especialmente en gobiernos locales, donde los incrementos serán menores frente a los otorgados en entidades nacionales y regionales.

Con la firma del convenio, el Ejecutivo cerró oficialmente la negociación colectiva centralizada 2026-2027 y confirmó que todos los aumentos empezarán a aplicarse desde el 1 de enero del 2027.

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