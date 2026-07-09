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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 9 de julio
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 9 de julio | Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 9 de julio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval, hoy jueves 9 de julio?

  • Aries: Estás olvidando enviar correos o responder mensajes importantes. No permitas que el exceso de trabajo te haga obviar tus pendientes. En el amor, esa persona se está distanciando. Evítalo.
  • Tauro: La sensación de que no avanzas, a pesar de tu esfuerzo, es subjetiva. Todo está volviéndose a ordenar, pero necesitas de más apoyo si deseas acelerar y encontrar más resultados.
  • Géminis: Captarás las necesidades no dichas de tus superiores. Esta sensibilidad te permitirá dar exactamente con lo que buscan de ti o de los proyectos que te encarguen. Tu intuición te hará triunfar.
  • Cáncer: El día augura colaboraciones efectivas y un ambiente laboral que propicie el buen desarrollo de tu labor. Por la noche, asistirás a una reunión con amistades. Pasarás un buen momento.
  • Leo: La manera que tienes de conducir tus proyectos está resaltando y te hace mucho más visible de lo que imaginas. Hoy también te corresponderá liderar y marcar la pauta de algunas actividades.
  • Virgo: Revisa bien lo que tienes en manos y consulta fuentes confiables. Un error en lo que planifiques o determines podría retrasar todo lo avanzado. En el amor, no actúes con tanta frialdad.
  • Libra: Tienes que alejarte de compañeros y trabajar en solitario. La falta de atención y el exceso de distracción que has tenido en los últimos días no te ha permitido avanzar. Trata de concentrarte.
  • Escorpio: Un superior te llamará a una reunión inesperada. Recibirás una retroalimentación necesaria y algunas indicaciones que te harán sentir más comprometido con tu labor. Día de sorpresas.
  • Sagitario: Llega una propuesta laboral que te conviene aceptar. Si estás buscando ascensos o aumentos salariales, es el momento de negociar las condiciones y llegar a un acuerdo muy favorable.
  • Capricornio: Por más que te entusiasme cambiar de rubro o dedicarte a algo distinto, no te lances si no conoces todos los detalles, podrías cometer un riesgo y arrepentirte. Sé prudente y no te precipites.
  • Acuario: Es indiscutible tu experiencia y el conocimiento que manejas. Ha llegado el momento de mejorar tus condiciones laborales y económicas. En el amor, no te aísles y acepta esa invitación.
  • Piscis: Los cambios duelen, pero estancarse duele más. No te quedes en algo que no te conviene y aceptar esa oferta que, por más que te parezca arriesgada, es el camino para un mayor crecimiento.
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