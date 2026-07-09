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Al Fondo Hay Sitio: Joel Gonzáles murió en la guerra y su familia llora su partida

Los Gonzáles lloran la muerte de Joel en la serie 'Al fondo hay sitio' tras recibir la noticia de un militar.

Joel muere en Al Fondo Hay Sitio
Joel muere en Al Fondo Hay Sitio
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Al Fondo Hay Sitio’ generó conmoción entre sus miles de seguidores, y es que el popular Joel Gonzáles, personaje interpretado por el actor Erick Elera, habría fallecido en la serie a raíz de la guerra en la que participaba.

La trágica confirmación llegó a través de un militar que se presentó en el hogar para entregar la medalla al valor otorgada de manera póstuma, desatando una ola de incredulidad y llanto entre todos los presentes en la sala.

Militar avisa muerte de Joel

Militar avisa muerte de Joel

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El momento más desgarrador de la escena se vivió cuando los Gonzáles se percataron del enorme dilema que tenían en frente: comunicarle la desgracia a Macarena Montalbán, quien se encuentra embarazada de Joel.

Gonzáles lloran muerte de Joel

Gonzáles lloran muerte de Joel

Como se recuerda, la pareja se encontraba separada a raíz de las mentiras que el personaje le dijo respecto a Cayetana, con quien compartió la noche en un cuarto de hotel, provocando que la confianza con Macarena se rompa y ella se vaya de la casa.

Joel fue engañado y llevado a la guerra

El destino de Joel Gonzáles en Al fondo hay sitio dio un giro inesperado luego de ser víctima de un engaño de Marjorie, quien lo convenció de firmar unos documentos con la promesa de ayudarlo a viajar al extranjero para reencontrarse con Macarena. Sin embargo, el personaje terminó siendo enviado a un conflicto bélico, donde fue destinado a defender el estrecho de Ormuz. Tiempo después, su familia recibió la devastadora noticia de que había fallecido en medio de la guerra.

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