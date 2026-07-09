El piloto Leandro Bertazzo fue hallado muerto tras el incidente ocurrido el sábado 4 de julio de 2026, en Toledo. Foto: Leandro Bertazzo/CNN

El piloto Leandro Bertazzo fue hallado muerto tras el incidente ocurrido el sábado 4 de julio de 2026, en Toledo. Foto: Leandro Bertazzo/CNN

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Un vuelo de práctica en Argentina causó conmoción internacional. Durante el entrenamiento del pasado 4 de julio en la localidad de Toledo, el instructor Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, abandonó una aeronave Cessna 150 en pleno vuelo. De esa manera, su alumna de 22 años quedó completamente sola al mando del avión. "Ya sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante", le ordenó el piloto antes de su desaparición. La declaración resulta clave dentro del expediente judicial.

La estudiante mantuvo el control del aparato y completó un aterrizaje exitoso sin sufrir lesiones físicas. Tras el descenso, las autoridades locales activaron de inmediato un operativo de búsqueda y la Fiscalía Federal de Córdoba inició una investigación oficial para esclarecer las causas del suceso. Por su parte, la comunidad de la aviación civil y sus compañeros de trabajo manifestaron profundo desconcierto, ya que la acción del tripulante no mostró señales de alerta previas durante la jornada de instrucción.

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Así fueron los tensos minutos de la estudiante luego de que el piloto saltara del avión

Según el testimonio de la alumna ante las autoridades, el instructor Bertazzo primero le ordenó mantener el rumbo. Luego, guardó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón y abrió la escotilla del Cessna 150. Justo antes de abandonar la aeronave, el aviador le dijo que siguiera adelante como últimas palabras. El piloto murió de manera inmediata tras impactar contra el suelo y su cuerpo fue hallado horas después.

La avioneta en la que el piloto Leandro Bertazzo daba clases. Foto: TN

La joven, identificada como Rosario, aplicó los procedimientos adquiridos durante su instrucción. A pesar del trauma, la aprendiz tomó el control del avión, contactó a la base y completó el descenso a tierra sin provocar daños ni sufrir lesiones. Actualmente, la Fiscalía custodia la aeronave mientras avanzan las pericias legales.

El director de la escuela Flying Parrot Córdoba reveló que la sobreviviente quedó "totalmente en shock" al tocar pista, pues inicialmente pensó que su acompañante ejecutaba una broma o usaba un arnés protector. Pese al fuerte impacto emocional, la mujer recibió atención médica rápida y los expertos elogiaron su temple por acatar las normas de emergencia, acción vital para evitar una catástrofe mayor.

¿Qué revelaron los investigadores sobre la tragedia del piloto en Córdoba, Argentina?

Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba, aseguró que el personal jamás detectó señales que anticiparan lo sucedido. "Tomó esta decisión trágica a bordo de una aeronave con otra persona a su lado. No hay forma de pensarlo o de entenderlo, pero la mente humana es tan compleja", expresó. Asimismo, remarcó que el instructor Bertazzo efectuó otro vuelo de instrucción durante esa misma jornada sin registrar ningún tipo de incidente.

El directivo describió al piloto como "una bella persona, con una gran sonrisa" y destacó su intachable trayectoria profesional. Además, detalló que abrir la portezuela de una avioneta ligera en pleno movimiento requiere un esfuerzo considerable debido a la presión del aire, una acción que comparó con forzar la salida de un automóvil a gran velocidad.

La Justicia Federal de Córdoba lidera la investigación en coordinación con la Junta de Seguridad en el Transporte para esclarecer el caso. Hasta el momento, las autoridades descartan fallas mecánicas en la aeronave y mantienen activos los peritajes correspondientes. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal indicó que el expediente busca reconstruir con precisión los hechos antes de emitir un dictamen oficial.