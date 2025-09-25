Gestión activa y pasiva: estrategias que definen el rumbo de la inversión

En el mundo de las inversiones, una de las decisiones centrales que deben adoptar los inversionistas es qué modelo de gestión seguir: activo o pasivo. Ambas estrategias, con ventajas y limitaciones propias, se han consolidado como piezas fundamentales para la construcción de portafolios capaces de enfrentar distintos escenarios de mercado.

La gestión activa implica un análisis constante de mercados, sectores y empresas con el objetivo de superar los índices de referencia. “Esta estrategia permite reaccionar frente a cambios económicos, identificar oportunidades en determinados activos y mitigar riesgos específicos; y por lo mismo, suele ser más recomendable en mercados emergentes, en escenarios de alta volatilidad o cuando el inversionista busca generar un rendimiento adicional con el apoyo de expertos”, sostuvo Iván Zárate, vicepresidente senior en Perú de SURA Investments.

Por su parte, la gestión pasiva se orienta a replicar el comportamiento de un índice de referencia, como el S&P 500 o el MSCI World. Su principal atractivo radica en los costos más bajos y la simplicidad operativa, al no requerir una intervención constante. “Esta estrategia es ideal cuando el objetivo es acceder a un portafolio diversificado, mantener costos bajos y seguir de cerca el comportamiento general del mercado en el largo plazo”, añadió el ejecutivo.

En la práctica, un número creciente de inversionistas opta por combinar ambas alternativas. En esa línea, Zárate destacó que en mayo de este año SURA Investments lanzó la familia de Fondos Multiactivos, integrada por cuatro opciones –en soles y en dólares, con perfiles conservador y moderado– que se diferencian según el nivel de riesgo asumido y la moneda en que se invierten.

De este modo, la gestión activa y la pasiva se consolidan como enfoques complementarios para diseñar una estrategia integral de inversión, capaz de equilibrar la protección del capital con la búsqueda de oportunidades de crecimiento.