HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Economía

Gestión activa y pasiva: estrategias que definen el rumbo de la inversión

SURA Investments lanzó recientemente fondos multiactivos que combinan ambas estrategias.

Los inversionistas deben decidir entre la gestión activa o pasiva al construir sus portafolios. Foto: SURA
Los inversionistas deben decidir entre la gestión activa o pasiva al construir sus portafolios. Foto: SURA

En el mundo de las inversiones, una de las decisiones centrales que deben adoptar los inversionistas es qué modelo de gestión seguir: activo o pasivo. Ambas estrategias, con ventajas y limitaciones propias, se han consolidado como piezas fundamentales para la construcción de portafolios capaces de enfrentar distintos escenarios de mercado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La gestión activa implica un análisis constante de mercados, sectores y empresas con el objetivo de superar los índices de referencia. “Esta estrategia permite reaccionar frente a cambios económicos, identificar oportunidades en determinados activos y mitigar riesgos específicos; y por lo mismo, suele ser más recomendable en mercados emergentes, en escenarios de alta volatilidad o cuando el inversionista busca generar un rendimiento adicional con el apoyo de expertos”, sostuvo Iván Zárate, vicepresidente senior en Perú de SURA Investments.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Por su parte, la gestión pasiva se orienta a replicar el comportamiento de un índice de referencia, como el S&P 500 o el MSCI World. Su principal atractivo radica en los costos más bajos y la simplicidad operativa, al no requerir una intervención constante. “Esta estrategia es ideal cuando el objetivo es acceder a un portafolio diversificado, mantener costos bajos y seguir de cerca el comportamiento general del mercado en el largo plazo”, añadió el ejecutivo.

En la práctica, un número creciente de inversionistas opta por combinar ambas alternativas. En esa línea, Zárate destacó que en mayo de este año SURA Investments lanzó la familia de Fondos Multiactivos, integrada por cuatro opciones –en soles y en dólares, con perfiles conservador y moderado– que se diferencian según el nivel de riesgo asumido y la moneda en que se invierten.

De este modo, la gestión activa y la pasiva se consolidan como enfoques complementarios para diseñar una estrategia integral de inversión, capaz de equilibrar la protección del capital con la búsqueda de oportunidades de crecimiento.

Notas relacionadas
Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

LEER MÁS
Mi banco vendió mi deuda por no pagarla, ¿qué debo hacer? SBS regula la compra y venta entre entidades financieras

Mi banco vendió mi deuda por no pagarla, ¿qué debo hacer? SBS regula la compra y venta entre entidades financieras

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Economía

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota