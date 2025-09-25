Digitalización de las pymes: desafíos, oportunidades y un aliado clave para ganar competitividad

En un mundo cada vez más digital, la conectividad se ha convertido en el eje central sobre el cual se desarrollan las demás competencias. A través de ella, es posible acceder a una mayor presencia digital, optimización de procesos, ciberseguridad, gestión de datos e inteligencia artificial.

Dar un paso hacia la conectividad es iniciar el camino hacia el futuro. Sin embargo, esta no se limita a un único ámbito: en el entorno de los negocios adquiere mayor relevancia.

Según el “Sondeo de Adopción Digital Pymes 2025” de Movistar Empresas, estudio que analiza las necesidades y perspectivas de la transformación digital entre las pequeñas y medianas empresas del país, en marketing y ventas solo 22% de las pymes está digitalizada, en comparación con el 45% de las grandes. Esto demuestra que la digitalización es un camino progresivo.

Dato de interés. Pueden acceder a todo el Sondeo de Adopción Digital Pyme 2025 mediante este enlace: https://forms.office.com/e/fjcdqU1iXW

Acceder al conocimiento, el verdadero reto

La buena noticia es que el cambio está ocurriendo. El mismo Sondeo destaca que, mientras que en el 2021, solo el 46% de las pymes consideraba relevante a la digitalización; hoy el 96% la ve como un factor clave. No obstante, existe un principal obstáculo: la brecha de conocimiento.

De acuerdo al Sondeo de Movistar Empresas, el 73% de las pymes no identifica por dónde comenzar, qué soluciones implementar o cómo aplicarlas correctamente. Frente a este panorama, contar con un aliado estratégico que los acompañe en cada etapa del proceso resulta esencial.

La ruta hacia la digitalización

Considerando que la digitalización se construye de manera progresiva, Movistar Empresas brinda soluciones accesibles, concretas y alineadas a sus necesidades reales tales como Fibra Empresarial y Factura al Toke. Este camino se sustenta en aspectos clave que las pymes deben priorizar:

El primer paso es asegurar una buena conectividad, ya que es la base que habilita la incorporación de soluciones digitales. Luego, es clave entender las prioridades de adopción, pues más del 80% de las pymes reconoce la necesidad de reforzar la ciberseguridad, un salto necesario al migrar a la nube para ganar agilidad y colaboración. La urgencia es clara: 5 de cada 10 empresas con entre 50 y 200 empleados han sufrido un ciberataque en el último año. Finalmente, aspectos como la omnicanalidad son cruciales para ofrecer una experiencia coherente al cliente, sin importar el canal que elija.

La presencia digital es el futuro

Digitalizarse es más que adquirir tecnología: es aprender, adaptarse y crecer con estrategia en un mundo cada vez más competitivo. Por ello, la transformación digital no se detiene. La misión de aliados como Movistar Empresas es cerrar la brecha de conocimiento y construir un futuro más competitivo, sostenible y conectado para las pymes peruanas.

