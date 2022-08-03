Las Torres de Limatambo: ¿cómo se originó este emblemático complejo residencial de San Borja?

Las Torres de Limatambo albergan a más de 12.000 vecinos. Foto: Municipalidad de San Borja

Las Torres de Limatambo albergan a más de 12.000 vecinos. Foto: Municipalidad de San Borja

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Las Torres de Limatambo albergan a más de 12.000 vecinos que día a día construyen su historia en cada uno de sus pisos, escaleras y parques. Más que solo edificios, las Torres se han convertido en lugares con historia y emociones vivas gracias a las familias que habitan en ellas.

De acuerdo con la Municipalidad de San Borja, esta obra arquitectónica, ubicada entre las avenidas Aviación y Angamos, es una de las urbanizaciones más antiguas y emblemáticas del distrito con más de 36 hectáreas de extensión y con sus dos torres de 20 pisos, que fueron las más altas de Lima en su época.

La historia de Las Torres de Limatambo

Las Torres de Limatambo fueron inauguradas durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 a 1985). Además, se construyeron a través del Plan Nacional de Viviendas, que impulsó la construcción de grandes complejos habitacionales con el fin de mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Las Torres de Limatambo tienen 39 años de existencia. Foto: Municipalidad de San Borja

El conjunto residencial que hoy cuenta con más 30 años de historia es conocido por los lugares icónicos que guarda dentro, como la Parroquia Nuestra Señora de la Alegría, la plaza Marquina y la huaca Limatambo. Hecho a base de ladrillos de arcilla, este proyecto puso en valor los parques y plazas de la zona.

De sus losas también salió el Club Social Deportivo Las Torres de Limatambo, conformado por vecinos y amigos del complejo que llegaron a jugar interligas en Copa Perú y se posicionaron entre los 12 mejores equipos de Lima.

Por la plaza Marquina, recientemente renovada con modernos juegos infantiles, decenas de niños y niñas siguen construyendo su historia y haciendo amistades para toda la vida.

Rehabilitan estacionamientos internos de conjunto Torres de Limatambo. Foto: Andina

Rehabilitan estacionamientos internos

El año pasado, se recapearon los 13.554,96 metros cuadrados de estacionamientos internos del complejo residencial con una inversión de 1 millón y medio de soles.

Esta obra se complementó con la recuperación de pistas, sardineles y el diseño paisajístico de sus jardines. Además, se ha reemplazado la infraestructura de agua y desagüe, que fue deteriorada por el paso de los años, en coordinación con Sedapal y Luz del Sur.