HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Las Torres de Limatambo: ¿cómo se originó este emblemático complejo residencial de San Borja?

Si has pasado entre las avenidas Aviación y Angamos en San Borja, seguro has visto esta icónica obra arquitectónica, que está a punto de cumplir 39 años de fundación. Conoce su historia.

Las Torres de Limatambo albergan a más de 12.000 vecinos. Foto: Municipalidad de San Borja
Las Torres de Limatambo albergan a más de 12.000 vecinos. Foto: Municipalidad de San Borja
Escuchar
Resumen
Compartir

Las Torres de Limatambo albergan a más de 12.000 vecinos que día a día construyen su historia en cada uno de sus pisos, escaleras y parques. Más que solo edificios, las Torres se han convertido en lugares con historia y emociones vivas gracias a las familias que habitan en ellas.

De acuerdo con la Municipalidad de San Borja, esta obra arquitectónica, ubicada entre las avenidas Aviación y Angamos, es una de las urbanizaciones más antiguas y emblemáticas del distrito con más de 36 hectáreas de extensión y con sus dos torres de 20 pisos, que fueron las más altas de Lima en su época.

PUEDES VER: ¿Cuáles son los motivos por los que no debes pisar las cucarachas?

lr.pe

La historia de Las Torres de Limatambo

Las Torres de Limatambo fueron inauguradas durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 a 1985). Además, se construyeron a través del Plan Nacional de Viviendas, que impulsó la construcción de grandes complejos habitacionales con el fin de mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Las Torres de Limatambo

Las Torres de Limatambo tienen 39 años de existencia. Foto: Municipalidad de San Borja

El conjunto residencial que hoy cuenta con más 30 años de historia es conocido por los lugares icónicos que guarda dentro, como la Parroquia Nuestra Señora de la Alegría, la plaza Marquina y la huaca Limatambo. Hecho a base de ladrillos de arcilla, este proyecto puso en valor los parques y plazas de la zona.

De sus losas también salió el Club Social Deportivo Las Torres de Limatambo, conformado por vecinos y amigos del complejo que llegaron a jugar interligas en Copa Perú y se posicionaron entre los 12 mejores equipos de Lima.

PUEDES VER: Christian Thorsen: ¿por qué no volverá a dar vida al ‘Platanazo’ en “AFHS”?

lr.pe

Por la plaza Marquina, recientemente renovada con modernos juegos infantiles, decenas de niños y niñas siguen construyendo su historia y haciendo amistades para toda la vida.

Torres de Limatambo

Rehabilitan estacionamientos internos de conjunto Torres de Limatambo. Foto: Andina

Rehabilitan estacionamientos internos

El año pasado, se recapearon los 13.554,96 metros cuadrados de estacionamientos internos del complejo residencial con una inversión de 1 millón y medio de soles.

Esta obra se complementó con la recuperación de pistas, sardineles y el diseño paisajístico de sus jardines. Además, se ha reemplazado la infraestructura de agua y desagüe, que fue deteriorada por el paso de los años, en coordinación con Sedapal y Luz del Sur.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
San Borja: ¿de dónde proviene el nombre de este distrito limeño y qué significa?

San Borja: ¿de dónde proviene el nombre de este distrito limeño y qué significa?

LEER MÁS
Fiscalía solicita prisión preventiva para sacerdote acusado de tocamientos indebidos en San Borja

Fiscalía solicita prisión preventiva para sacerdote acusado de tocamientos indebidos en San Borja

LEER MÁS
Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
Frases para darle la bienvenida al mes de mayo: envía estos mensajes y reflexiones bonitas para iniciar el quinto mes

Frases para darle la bienvenida al mes de mayo: envía estos mensajes y reflexiones bonitas para iniciar el quinto mes

LEER MÁS
Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Datos LR

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025