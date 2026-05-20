Pronabec solicitó S/119 millones para lanzar convocatorias para la Beca 18 y Beca del Bicentenario

Director ejecutivo del Pronabec informó sobre la falta de presupuesto para las becas. | Congreso

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El director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Enrique Roberto Kocyen Chon Yamasato, informó ante la Comisión de Educación que solicitó un mayor presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) para lanzar convocatorias para la Beca 18 y la Beca del Bicentenario.

“A la fecha hemos solicitado, por medio del Minedu, 105 millones para lanzar una convocatoria para 5 mil nuevas becas de Beca 18, y 14 millones para realizar una convocatoria para la beca Generación del Bicentenario”, señaló durante la sesión.

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El director ejecutivo de Pronabec explicó que el presupuesto inicial puso en riesgo los programas de la institución. “Se asignó 1.429 millones de soles. Este presupuesto era, a todas luces, insuficiente para garantizar la continuidad de los becarios que se tenían hasta ese momento y tampoco se podían realizar ninguna convocatoria de becas para este año”, señaló el funcionario.

Frente a esta situación, la actual gestión coordinó mecanismos de financiamiento con el Ejecutivo para revertir el déficit. Como parte de las acciones tomadas durante el presente año, gestionó una primera transferencia de 77 millones de soles destinada a garantizar la continuidad de los estudiantes que ya contaban con el beneficio.

Asimismo, con el objetivo de no detener el acceso a nuevas oportunidades de estudio, la institución indicó que “se hizo una transferencia de 100 millones de soles para realizar una convocatoria de 5.184 becas para el programa Beca 18”, detalló Chon.

El Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) aportó 50 millones y el resto provino del Ministerio de Educación (Minedu).

El proceso de reingeniería

Durante su presentación, el titular de la institución advirtió que el programa requiere una reestructuración debido a diversas fallas identificadas en los últimos años, relacionadas con el incumplimiento en el retorno de los becarios.

“Se estaban financiando becas antes que promover la inversión en talento de emprendimiento académico. Esto genera riesgos: un menor retorno social y menor impacto para el desarrollo del país”.

El director ejecutivo indicó que se está evaluando ajustes en la estructura para garantizar un mayor retorno social, priorizar las becas y la sostenibilidad presupuestal.

Sobre el aumento de beneficiarios de posgrado que no regresan a trabajar al Perú era del 27%; sin embargo, esta cifra subió al 34% en 2018 y escaló hasta el 63% para el año 2024.

A este escenario se suma la falta de certeza vocacional por parte de los postulantes, lo que se refleja en el incremento de solicitudes presentadas por los becarios para cambiar de carrera, institución o sede: pasaron de 319 en 2020 a un total de 1.425 reportadas en 2025.

Ante esta situación, Chon Yamasato recordó: “el compromiso es suscrito por personas adultas que con total libertad y derecho suscriben una obligación para retornar al país, parte de lo que el Perú ha invertido en su preparación. Para esto se debían prestar el servicio al país hasta 3 años y, en un posible incumplimiento, se debía devolver al Estado el íntegro de la beca recibida”.

Sin embargo, la autoridad advirtió que entre 2024 y 2025 estas reglas se flexibilizaron y terminaron desnaturalizando el objetivo inicial del programa.

El funcionario también cuestionó la concentración de la oferta educativa actual. “Se venían financiando cursos que habían sido desaprobados hasta por segunda y tercera vez. (…) Además, las carreras universitarias más demandadas actualmente no son las de mayor empleabilidad ni están debidamente alineadas al desarrollo del país”, concluyó.