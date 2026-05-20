Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

Según el Ejército, tuvo que anular la resolución del contrato por incumplimiento de la empresa Milenium Veladi Corp., porque de otro modo sus tres helicópteros continuarían inoperativos por tiempo indefinido. Foto: Ejército del Perú

Según el Ejército, tuvo que anular la resolución del contrato por incumplimiento de la empresa Milenium Veladi Corp., porque de otro modo sus tres helicópteros continuarían inoperativos por tiempo indefinido. Foto: Ejército del Perú

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De no haberse suscrito una conciliación con la empresa panameña Milenium Veladi Corp., a la que contrató para la reparación mayor de tres helicópteros de fabricación rusa Mi, se corría el riesgo de que las aeronaves continuaran inoperativas por tiempo indefinido, informaron fuentes del instituto castrense.

El 10 de diciembre de 2025, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) anuló el contrato que firmó con Milenium Veladi Corp., que representa a la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC), por los constantes incumplimientos del proveedor de sus obligaciones contractuales.

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El 13 de agosto de 2024, Milenium Veladi Corp. debió entregar al CEMAE las aeronaves completamente operativas, pero no lo hizo, alegando que la invasión rusa de Ucrania perjudicaba los plazos establecidos.

El comandante general del Ejército Oswaldo Calle se basó en la Ley de Contrataciones del Estado para "resucitar" el contrato con la empresa que representa a los rusos, según fuentes castrenses. Foto: Ejército del Perú

Atados de pies y manos

De acuerdo con las fuentes castrenses, la resolución del contrato ocurrió cuando el proveedor había conseguido completar el traslado de los componentes, repuestos y herramientas para el montaje de los helicópteros y la realización de las pruebas.

Milenium Veladi Corp. aprovechó el ingreso del nuevo comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, el primero de enero de 2026, para solicitar una vez más una conciliación, pese a que el contrato ya estaba resuelto debido a los constantes incumplimientos.

La República consultó con el Ejército por qué el 7 de abril de este año el general Oswaldo Calle dio luz verde al pedido de la contratista, Milenium Veladi Corp., pese a que repetidamente ha vulnerado sus obligaciones contractuales.

“Uno de los factores que se tomaron en cuenta para arribar a la conciliación (el 10 de abril de este año) promovida por Milenium Veladi Corp., fue que la totalidad de los componentes de las aeronaves se encontraban ya en el territorio peruano, lo que permitiría que los helicópteros se encuentren operativos en un menor tiempo”, respondieron las fuentes militares.

“De haberse optado por no conciliar, Millenium Veladi Corp. pudo haber llevado esta controversia al arbitraje, lo que implica que las aeronaves se encuentren paralizadas e inoperativas (periodo que supera los 2 años), hasta que se resuelva la controversia y se emita un laudo final”, arguyeron las fuentes del Ejército.

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La hora del cambio

Pero también hay otro factor que influyó en la decisión del Ejército de “resucitar” el contrato que el CEMAE firmó con Milenium Veladi Corp.: los rusos exigen que solamente ellos, y nadie más que ellos, son los autorizados para ejecutar labores de mantenimiento mayor (“overhaul”) de los helicópteros Mi.

Así se lo recordó el vicedirector general de NASC, Iván B. Serov, al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle, en una carta fechada el 7 de mayo de este año. Además de ratificar que la empresa panameña Milenium Veladi Corp. es su representante exclusivo en el Perú, reiteró que a nadie más le ha concedido licencia para la reparación de los Mi o de cualquier aeronave de fabricación rusa.

Pero la guerra de Rusia contra Ucrania está afectando seriamente sus contratos, no solo en el Perú, sino también en otros países. En el reciente proceso de modernización de sus aeronaves de combate, la Fuerza Aérea del Perú descartó reemplazar los modelos rusos MiG-29 y Sukhoi Su-25 por otros diseños del mismo país, precisamente por las dificultades que afronta Rusia, y señaló como candidatos al francés Rafale F4, el sueco Gripen E/F y el estadounidense F-16 Block 70.

Es hora de que el Ejército proyecte sustituir sus helicópteros por aeronaves fabricadas en otros países.

En la misma mesa

Como ha informado La República, fue el comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle, quien dispuso negociar con Milenium Veladi Corp. una conciliación total para dejar sin efecto la anulación del contrato y otorgarle un nuevo y último plazo de cuatro meses y medio para terminar con el “overhaul” de tres helicópteros Mi.

Sin embargo, resulta que Calle es sometido a investigación por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios por haber supuestamente favorecido la contratación de la empresa panameña que representa a los rusos el 10 de noviembre de 2023. En esa fecha, Calle era el comandante general del Comando Logístico del Ejército (Cologe). El contrato fue por US$20,3 millones y ya se le abonó el 70%. Los tres helicópteros siguen inoperativos.

Conforme a las fuentes del Ejército, el general Oswaldo Calle adoptó la decisión basado en los informes técnicos del Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE) y del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), entre otras dependencias, las que consideraban necesario acceder a la solicitud de “conciliación total” para evitar la pérdida de los tres helicópteros Mi.

“El CEMAE y las dependencias técnicas y legales son las que realizan el análisis costo-beneficio de proseguir con la controversia, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible”, explicaron las fuentes militares.

“En tal sentido, la ley de Contrataciones del Estado faculta al Titular de la Entidad, en este caso al Comandante General del Ejército (Oswaldo Calle Talledo) para emitir los documentos legales que generen viabilidad a la Recomendación de los elementos técnico y legales”, anotaron.

También informaron que, efectivamente, el general de división Oswaldo Calle es parte de la indagación fiscal para determinar responsabilidad sobre la contratación de Milenium Veladi Corp. en 2023.

“Con respecto a la investigación por parte del Ministerio Publico, el Ejercito del Perú viene brindando todas las facilidades correspondientes y solicitadas por dicha entidad”, respondieron las fuentes.