Economía

¿Solicitaste tu AFP en diciembre? Estas son las fechas en enero en que podrás recibir hasta S/5.350 de tu fondo de pensiones

El desembolso a los pensionistas que solicitaron el retiro de su AFP a inicios de diciembre se hará efectivo durante la primera semana útil de enero de 2026.

Afiliados recibirán hasta S/5,350 durante la primera semana de enero de 2026.
Afiliados recibirán hasta S/5,350 durante la primera semana de enero de 2026. | Foto: composición LR

Si eres parte del grupo de los afiliados que solicitaron su retiro a inicios de diciembre de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): Integra, Habitat, Prima o Profuturo, recibirás tu desembolso durante la primera semana útil del 2026 en la cuenta individual de capitalización (CIC) que hayas colocado al momento de registrar tu solicitud.

La Ley N.° 32445 autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a disponer de hasta 4 UIT (S/ 21.400) de sus fondos acumulados. Este retiro se efectúa por tramos y el primer pago corresponde a un monto de hasta 1 UIT. En función de los plazos establecidos por la normativa, la entrega inicial se realizaría de manera progresiva, según la fecha en que cada afiliado presentó su solicitud. Bajo ese criterio, los pagos estimados para quienes realizaron el trámite en diciembre serían los siguientes:

  • Miércoles 10 de diciembre de 2025: recibirán su primer depósito hasta este viernes 9 de enero de 2026.
  • Jueves 11 de diciembre de 2025: el tiempo máximo se cumple el sábado 10 de enero de 2026, pero recibirán su depósito hasta el viernes 9 de enero.
  • Viernes 12 de diciembre de 2025: el tiempo máximo se cumple el domingo 11 de enero de 2026, pero recibirán su depósito hasta el viernes 9 de enero.

Última semana para el retiro de AFP

Aunque las AFP informaron que el plazo para solicitar el retiro de fondos vence el domingo 18 de enero de 2026, la fecha hábil para registrar la solicitud será el viernes 16 de enero. Esto se debe a que, cuando el vencimiento cae en sábado, domingo o feriado, el trámite se adelanta al día hábil inmediato anterior.

Cronograma de retiro de AFP

Cronograma de retiro de AFP

Por otro lado, es importante recalcar que todos aquellos afiliados que aún no han registrado su solicitud de retiro de AFP podrán disponer de un monto mayor, ya que desde el 1 enero de 2026 entró en vigencia el nuevo valor de la UIT, el cual aumentó de S/ 21,400 a S/ 22,000 nuevos soles.

