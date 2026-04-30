Los fondos de pensiones en el Perú cerraron el primer trimestre del 2026 con retornos positivos, incluso en medio de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados. Según cifras oficiales, el desempeño fue impulsado por la recuperación global y una estrategia enfocada en el largo plazo.

De acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Fondo tipo 3 alcanzó la mayor rentabilidad anual promedio entre enero y marzo con 29,79%, seguido del Fondo tipo 2 (18,05%), Fondo tipo 1 (10,31%) y Fondo tipo 0 (4,55%). Desde AFP Prima destacan que el resultado responde a disciplina, diversificación y visión de largo plazo.

TE RECOMENDAMOS CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

Rentabilidad AFP: Fondo tipo 3 lidera el crecimiento del trimestre

El Fondo tipo 3 registró una rentabilidad anual promedio de 29,79%, con lo que se posicionó como el de mejor desempeño entre enero y marzo del 2026. Este resultado responde a su mayor exposición a renta variable, lo que implica más volatilidad, pero también mayor potencial de crecimiento cuando los mercados globales recuperan dinamismo tras episodios de incertidumbre.

El desempeño se dio luego de que los mercados retomaran la tendencia positiva observada a inicios del año, tras moderarse los choques externos. Desde el equipo de inversiones destacan que este resultado debe interpretarse dentro de una estrategia de largo plazo: el ahorro previsional atraviesa ciclos y no se construye con resultados aislados, sino con disciplina sostenida en el tiempo.

Estrategia de inversión: diversificación, liquidez y foco internacional

Los fondos de pensiones operan como una canasta diversificada de activos, donde se combinan instrumentos de renta fija —que aportan estabilidad— y renta variable —que ofrece mayor crecimiento potencial—. Cada fondo mantiene un nivel de riesgo alineado con el perfil del afiliado, con prioridad en el equilibrio entre rendimiento y protección del ahorro.

La estrategia aplicada prioriza tres pilares:

Mayor exposición internacional para reducir el impacto de episodios políticos locales.

Preferencia por activos líquidos que puedan venderse con rapidez ante cambios del mercado o eventuales retiros.

Fuerte presencia de bonos de mediano plazo junto con acciones de empresas líderes.

Además, se busca capturar tendencias globales como tecnología, innovación y demanda de materias primas vinculadas a la transición energética.

Contexto global: tensiones geopolíticas y recuperación de mercados

Durante el trimestre, el rebrote de tensiones en Medio Oriente generó un impacto inicial en los mercados, al provocar una corrección cercana al 10% en la renta variable global (ACWI) entre finales de febrero y marzo. Este ajuste estuvo impulsado por el aumento del precio del petróleo y los temores de mayores presiones inflacionarias.

Sin embargo, la incorporación de una mayor probabilidad de acuerdo entre potencias internacionales ayudó a aliviar la tensión y permitió que los mercados retomaran su dinámica de crecimiento. Las proyecciones macroeconómicas no registraron cambios relevantes, lo que confirma que el entorno favorable continúa vigente, mientras que el ruido geopolítico sigue respaldando especialmente a los metales preciosos como activos de refugio.