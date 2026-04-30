HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
Economía

AFP: ¿Qué fondo registró la mayor rentabilidad entre enero y marzo del 2026 pese a la incertidumbre global?

Los fondos de pensiones iniciaron el 2026 con resultados positivos pese al ruido geopolítico. Datos oficiales revelan qué tipo de fondo lideró la rentabilidad del sistema y cómo se explica la estrategia detrás del desempeño.

Fondos de pensiones en Perú cierran primer trimestre 2026 con retornos positivos.
Fondos de pensiones en Perú cierran primer trimestre 2026 con retornos positivos. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

Los fondos de pensiones en el Perú cerraron el primer trimestre del 2026 con retornos positivos, incluso en medio de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados. Según cifras oficiales, el desempeño fue impulsado por la recuperación global y una estrategia enfocada en el largo plazo.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Fondo tipo 3 alcanzó la mayor rentabilidad anual promedio entre enero y marzo con 29,79%, seguido del Fondo tipo 2 (18,05%), Fondo tipo 1 (10,31%) y Fondo tipo 0 (4,55%). Desde AFP Prima destacan que el resultado responde a disciplina, diversificación y visión de largo plazo.

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

lr.pe

Rentabilidad AFP: Fondo tipo 3 lidera el crecimiento del trimestre

El Fondo tipo 3 registró una rentabilidad anual promedio de 29,79%, con lo que se posicionó como el de mejor desempeño entre enero y marzo del 2026. Este resultado responde a su mayor exposición a renta variable, lo que implica más volatilidad, pero también mayor potencial de crecimiento cuando los mercados globales recuperan dinamismo tras episodios de incertidumbre.

El desempeño se dio luego de que los mercados retomaran la tendencia positiva observada a inicios del año, tras moderarse los choques externos. Desde el equipo de inversiones destacan que este resultado debe interpretarse dentro de una estrategia de largo plazo: el ahorro previsional atraviesa ciclos y no se construye con resultados aislados, sino con disciplina sostenida en el tiempo.

PUEDES VER: BCRP: así es la nueva moneda de un sol que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas con EE. UU., ¿Cómo conseguirla?

lr.pe

Estrategia de inversión: diversificación, liquidez y foco internacional

Los fondos de pensiones operan como una canasta diversificada de activos, donde se combinan instrumentos de renta fija —que aportan estabilidad— y renta variable —que ofrece mayor crecimiento potencial—. Cada fondo mantiene un nivel de riesgo alineado con el perfil del afiliado, con prioridad en el equilibrio entre rendimiento y protección del ahorro.

La estrategia aplicada prioriza tres pilares:

  • Mayor exposición internacional para reducir el impacto de episodios políticos locales.
  • Preferencia por activos líquidos que puedan venderse con rapidez ante cambios del mercado o eventuales retiros.
  • Fuerte presencia de bonos de mediano plazo junto con acciones de empresas líderes.

Además, se busca capturar tendencias globales como tecnología, innovación y demanda de materias primas vinculadas a la transición energética.

Contexto global: tensiones geopolíticas y recuperación de mercados

Durante el trimestre, el rebrote de tensiones en Medio Oriente generó un impacto inicial en los mercados, al provocar una corrección cercana al 10% en la renta variable global (ACWI) entre finales de febrero y marzo. Este ajuste estuvo impulsado por el aumento del precio del petróleo y los temores de mayores presiones inflacionarias.

Sin embargo, la incorporación de una mayor probabilidad de acuerdo entre potencias internacionales ayudó a aliviar la tensión y permitió que los mercados retomaran su dinámica de crecimiento. Las proyecciones macroeconómicas no registraron cambios relevantes, lo que confirma que el entorno favorable continúa vigente, mientras que el ruido geopolítico sigue respaldando especialmente a los metales preciosos como activos de refugio.

Notas relacionadas
Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

LEER MÁS
Retiro AFP: Ya van cinco proyectos de ley presentados por el Congreso ¿Cómo sería el cronograma para acceder a más de S/20.000?

Retiro AFP: Ya van cinco proyectos de ley presentados por el Congreso ¿Cómo sería el cronograma para acceder a más de S/20.000?

LEER MÁS
Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petroperú: banca privada dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno paralizaría refinerías de Talara y Conchán

Petroperú: banca privada dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno paralizaría refinerías de Talara y Conchán

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, jueves 30 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, jueves 30 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Consejo Fiscal advierte que el Perú podría perder el grado de inversión en 2031 por leyes de gasto y exoneraciones tributarias a empresas

Consejo Fiscal advierte que el Perú podría perder el grado de inversión en 2031 por leyes de gasto y exoneraciones tributarias a empresas

LEER MÁS
Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

LEER MÁS
BCRP: así es la nueva moneda de un sol que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas con EE. UU., ¿Cómo conseguirla?

BCRP: así es la nueva moneda de un sol que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas con EE. UU., ¿Cómo conseguirla?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025