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OFICIAL | Buena noticia para jubilados ONP: este grupo cobra su pensión este miércoles 13 de mayo

Los jubilados del Decreto Ley 19990 reciben el pago de mayo 2026 según la primera letra de su apellido paterno. Revisa el cronograma completo de depósitos y las fechas para el pago a domicilio.

Revisa el cronograma de pagos para los jubilados.
Revisa el cronograma de pagos para los jubilados. | Composición LR
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Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) afiliados al Decreto Ley N.º 19990 continúan con el cobro de sus pensiones correspondientes a mayo de 2026. De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la plataforma del Estado, este miércoles 13 de mayo corresponde el pago a los jubilados cuyo apellido paterno inicia con las letras R a la Z.

El abono se realiza en cuentas bancarias del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, según el calendario establecido por la ONP. Asimismo, los beneficiarios pueden retirar su dinero en agencias, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.

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Revisa el cronograma de pago ONP mayo 2026

Según el calendario oficial, estas son las fechas de pago para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno:

  • A – C: viernes 8 de mayo
  • D – L: lunes 11 de mayo
  • M – Q: martes 12 de mayo
  • R – Z: miércoles 13 de mayo
  • Convenios internacionales: viernes 15 de mayo
  • Pago a domicilio: del jueves 14 al sábado 23 de mayo

La ONP precisa que este cronograma incluye también a pensionistas de la Ley N.º 27803.

PUEDES VER: Oficial | Pensionistas de las ONP ya tienen fechas de pago en mayo: conoce cuándo cobrarás tu pesión a través del Banco de la Nación

lr.pe

¿Qué pensionistas de la ONP cobran este miércoles 13 de mayo?

Este miércoles 13 de mayo reciben su pensión los jubilados del Decreto Ley 19990 cuyo apellido paterno empieza con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. El depósito se efectúa directamente en la cuenta bancaria registrada por el pensionista.

¿Cuándo cobran los pensionistas de otro régimen ONP?

Para otros regímenes administrados por la ONP, el pago de mayo se realizará el jueves 14 de mayo mediante abono en cuenta bancaria. Esto incluye a pensionistas del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, pensiones por encargo, Ley 30003 para pensionistas pesqueros y Ley 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En estos casos, el pago a domicilio será del 18 al 23 de mayo.

Los pensionistas pueden revisar su constancia de pago en ONP Virtual. Para ello, deben acceder a la opción de cobro de pensión, seleccionar la consulta de constancias e ingresar su documento de identidad y clave virtual.

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