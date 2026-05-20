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Keiko Fujimori busca que personeros de Fuerza Popular filmen el escrutinio durante la segunda vuelta

La candidata de Fuerza Popular presentó el programa 'Defensores del Perú', una iniciativa con la que busca desplegar más de 100 mil personeros en todo el país para supervisar las mesas de votación. El partido también envió un pedido formal al JNE y a la ONPE para autorizar la grabación del conteo de votos al cierre de la jornada.

Keiko Fujimori presentó iniciativa que busca convocar a personeros para su partido político. Foto: difusión
Keiko Fujimori presentó iniciativa que busca convocar a personeros para su partido político. Foto: difusión
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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su agrupación solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que los personeros de su partido puedan grabar el escrutinio durante la segunda vuelta. Según explicó el fujimorismo, la propuesta solo contempla registrar el conteo final de votos y no el momento en que los ciudadanos emiten su sufragio.

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El pedido se presentó durante el lanzamiento de 'Defensores del Perú', una campaña creada por Fuerza Popular para captar personeros en distintas regiones. El partido informó que hasta la mañana de este miércoles ya tenía 13 mil inscritos en la plataforma habilitada para esta convocatoria. La meta es superar los 100 mil voluntarios antes de la jornada electoral.

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El empresario Luis Dyer asumirá la dirección del equipo de personeros. Durante su intervención, aseguró que abogados del partido revisaron la legislación electoral y concluyeron que no existe ninguna norma que impida filmar el escrutinio. También indicó que la solicitud enviada a los organismos electorales busca “garantizar transparencia” durante el conteo de votos.

En la actividad participaron varias figuras públicas que respaldan la iniciativa del fujimorismo. Entre ellas aparecieron el actor cómico Pablo Villanueva, el exfutbolista Luis Guadalupe, el diseñador Jirko Civilić y el chef Lalo Fujihara. Todos fueron presentados como embajadores de 'Defensores del Perú'.

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Fuerza Popular busca cubrir la mayor cantidad de mesas durante la segunda vuelta

Luis Dyer, representante de la iniciativa, señaló que los personeros de Fuerza Popular no recibirán pagos por participar en la fiscalización electoral. Aun así, reconoció que muchos deberán realizar viajes extensos para llegar a las zonas más alejadas del país. Como ejemplo, mencionó el caso de Andoas, en Loreto, donde se necesita viajar primero a Iquitos, luego trasladarse a San Lorenzo y después continuar varias horas más por vía fluvial.

El representante del fujimorismo insistió en que los personeros ya observan el proceso de escrutinio desde las mesas de sufragio. Según dijo, los miembros de mesa muestran cada cédula durante el conteo y esa dinámica permitiría registrar el procedimiento sin afectar el secreto del voto. Dyer remarcó que la agrupación no pretende grabar a los electores dentro de la cámara secreta.

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La iniciativa 'Defensores del Perú' forma parte de la estrategia electoral de Keiko Fujimori para la segunda vuelta presidencial. El objetivo del partido es contar con representantes en la mayor cantidad posible de mesas para reportar incidencias y supervisar el conteo de votos en todo el territorio nacional.

Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE deberán evaluar el pedido presentado por Fuerza Popular. Ambos organismos tendrán que determinar si los personeros podrán grabar oficialmente el escrutinio durante la jornada electoral y bajo qué condiciones se realizaría ese procedimiento.

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