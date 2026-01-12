HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Masacre en Puno y un repaso a la violencia que marcó el país | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

Esta medida busca brindar alivio económico a los afiliados de la AFP que enfrentan gastos urgentes, en un contexto de aumento del costo de vida y tras el retiro de hasta 4 UIT.

Los afiliados podrá presentar una solicitud de retiro de S/600 adicionales.
Los afiliados podrá presentar una solicitud de retiro de S/600 adicionales. | Foto: composición LR/Shutterstock/Wayka

Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán realizar una segunda solicitud para retirar hasta S/ 600, en el marco del nuevo esquema que amplía el límite máximo permitido. Esta medida se estableció luego de la oficialización del retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22.000, con el objetivo de ofrecer mayor liquidez a los afiliados.

Únete a nuestro canal de política y economía

Este nuevo procedimiento permite a los afiliados acceder a un monto adicional al límite previamente permitido, lo que representa un alivio económico para aquellos que necesitan cubrir gastos urgentes o enfrentar compromisos financieros pendientes. La medida tiene como objetivo ofrecer mayor flexibilidad en el uso de los fondos previsionales, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una segunda solicitud del retiro de la AFP?

Los pensionados que deseen realizar una segunda solicitud de retiro de la AFP deberán cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan contar con saldo disponible en su fondo y no haber superado el tope máximo permitido. Además, deberán presentar su solicitud dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente para poder acceder al desembolso correspondiente. Esta medida busca asegurar un proceso ordenado y transparente para los afiliados.

  • Haber realizado un primer retiro menor a las cuatro UIT vigentes en 2025.
  • Contar con saldo disponible en la cuenta AFP.
  • No superar el límite total de S/ 22.000 al sumar ambos retiros.
  • Ingresar la solicitud antes del lunes 19 de enero de 2026.

¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta para realizar el retiro adicional según la AFP?

Según la AFP, el procedimiento establece que el trámite debe realizarse a través de la agencia virtual de la AFP en la que el afiliado se encuentra inscrito. Para ello, los afiliados deberán ingresar con sus datos personales y completar el registro de la solicitud. El proceso se realizará de manera digital para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones.

Prima AFP

  • Ingresa a la Agencia Virtual de Prima AFP.
  • Dirígete a “Mis trámites”.
  • Selecciona “Otros”.
  • Elige la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT”.
  • Descarga la cartilla informativa, sigue las instrucciones y coloca el monto adicional que deseas retirar como rectificación. Valida y confirma la operación.

AFP Integra

  • Ingresar con DNI y contraseña.
  • Seleccionar “Solicita retiro (cuatro) UIT”.
  • El sistema mostrará el monto disponible.
  • Ingresar el monto a solicitar y validar la información.
  • Completar las validaciones requeridas, similares a las del primer retiro.

Profuturo AFP

  • Accede con usuario y clave.
  • Ingresa al libro de reclamaciones.
  • Selecciona la opción “retiro cuatro UIT 2025”.
  • En “pedido concreto”, elige “rectificación del monto de retiro”.
  • Indica dónde se realizó el trámite y adjunta información relevante (captura o número de la primera solicitud).
  • Expresa el nuevo monto requerido y valida la gestión.

AFP Hábitat

  • Ingresa a la plataforma virtual.
  • Completa tus datos.
  • Selecciona “retiro AFP”.
  • El sistema mostrará el monto disponible.
  • Indica el monto adicional deseado y confirma la solicitud.

