Perú: producción de hidrocarburos generó US$240 millones en primer bimestre de 2026

Perupetro informó que los ingresos al Estado peruano por la producción de hidrocarburos durante el período enero-marzo de este año subieron a US$240 millones. Esta cifra refleja la importancia del aporte del sector a la economía peruana, según reveló la empresa.

Cabe precisar que, de este monto, más de US$123 millones correspondieron a la producción de gas natural, mientras que US$67.80 millones, a la producción de líquidos de gas natural, y US$49.61 millones, a la producción de petróleo en el Perú.

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Perupetro informó que en marzo de 2026 los ingresos por la producción de hidrocarburos llegaron a US$89.5 millones. Del total, el gas natural aportó la mayor parte con US$41.3 millones. El petróleo registró US$25.5 millones y los líquidos de gas natural sumaron US$22.7 millones.

¿Qué son las regalías?

La regalía es el pago que establece la ley en el país y que las empresas deben entregar al Estado por el derecho a explotar hidrocarburos, como petróleo y gas. Este pago representa una compensación económica por el uso de estos recursos. Su aplicación es obligatoria para las compañías del sector.

Las regalías se calculan según el valor de la producción obtenida. Para ello, se aplica el porcentaje de regalía fijado en cada contrato. Este método permite determinar el monto que corresponde pagar al Estado.

Perupetro informó que en 2025 los ingresos al Estado peruano por la producción de hidrocarburos alcanzaron US$1.197 millones. Además, desde 1993 hasta julio de 2025 estos ingresos suman US$27.616 millones. Estas cifras reflejan el aporte del sector a las finanzas públicas.

¿De qué se encarga Petroperú?

Perupetro es una empresa estatal de derecho privado encargada de administrar los recursos de hidrocarburos en el Perú. También promueve la inversión en exploración y explotación de petróleo y gas. La empresa, dirigida desde enero de 2026 por Carlos Niño Neira Ramos, negocia, firma y supervisa los contratos con compañías que operan en el sector.

Neira Ramos fue nombrado nuevo presidente de Perupetro, en reemplazo de Carlos Bianchi. Foto: Minem.

Además, controla el cumplimiento de las obligaciones técnicas y económicas de estas empresas. De esta forma, garantiza que el Estado reciba ingresos como regalías por la producción.

La compañía cuenta con un Directorio que dirige la institución y define sus principales decisiones. Cabe precisar que coordina con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el desarrollo del sector hidrocarburos.