El conflicto en Medio Oriente ya es una guerra mayor, por Diego García-Sayán

La intensificación del conflicto en el Medio Oriente, a partir de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, se puede convertir en una guerra regional y ha abierto una de las crisis más peligrosas en Medio Oriente en los últimos años. Los ataques militares y las represalias cruzadas han aumentado la tensión en una región ya marcada por décadas de rivalidades estratégicas y han despertado preocupación internacional por las posibles repercusiones globales del conflicto.

En las últimas semanas se han producido bombardeos, ataques con misiles y operaciones con drones en varios puntos de la región. Irán ha respondido a ataques contra sus instalaciones o aliados con acciones dirigidas contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel, mientras ambos países han intensificado sus operaciones militares para contener lo que consideran amenazas directas a su seguridad. Este ciclo de acción y represalia ha incrementado la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países de la región.

Impacto severo en el mundo

Los enfrentamientos ya han causado importantes pérdidas humanas y una considerable destrucción material. Ataques contra instalaciones militares y zonas urbanas han dejado muertos y numerosos heridos, además de provocar daños en edificios, infraestructuras y centros logísticos. En algunas ciudades afectadas, imágenes difundidas por medios locales muestran barrios enteros con edificios dañados, incendios en depósitos de combustible y hospitales y hasta escuelas para infantes con un gran número de víctimas. Aunque las cifras exactas varían según las fuentes, el impacto humano del conflicto continúa aumentando y alimenta el temor a una escalada aún más violenta.

Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es su impacto potencial en el suministro energético mundial. El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo, se encuentra en el centro de las tensiones. Una parte significativa del crudo que se comercializa por vía marítima pasa por este corredor estratégico, por lo que cualquier interrupción prolongada podría causar fuertes subidas en los precios de la energía y nuevas presiones inflacionarias en la economía global.

La crisis también está generando inquietud entre los países del Golfo, que dependen de la estabilidad regional para mantener sus exportaciones energéticas y su crecimiento económico. Algunos gobiernos han llamado —sin éxito hasta ahora— a la moderación y, al mismo tiempo, han reforzado sus sistemas de defensa ante la posibilidad de ataques o incidentes que puedan arrastrarlos al conflicto.

En el ámbito internacional, la escalada ha reactivado los debates diplomáticos en órganos multilaterales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha abordado la situación en varias sesiones, mientras diferentes gobiernos intentan impulsar iniciativas para evitar que la confrontación se siga expandiendo.

Tensiones acumuladas

Más allá de los movimientos militares inmediatos, la crisis refleja tensiones geopolíticas profundas acumuladas durante años. La rivalidad entre Irán, Estados Unidos e Israel ha marcado gran parte del equilibrio estratégico de Oriente Medio, pero la actual fase de confrontación directa plantea riesgos mucho mayores para la estabilidad regional.

Por ello, muchos analistas consideran que la prioridad inmediata de la comunidad internacional debería ser frenar la escalada y abrir canales de negociación. De lo contrario, el conflicto podría tener repercusiones no solo en Oriente Medio, sino también en los mercados energéticos, la seguridad marítima y la economía mundial en su conjunto. Los países amantes de la paz están llamados a actuar. Y dentro de ellos, los países latinoamericanos tienen una voz aún silente.