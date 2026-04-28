Petroperú: banca dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno amenaza con parar refinerías de Talara y Conchán

Emergencia. Presidente de Petroperú precisó que el proyecto de urgencia del Gobierno no será un salvataje, sino que sería vía créditos de capital privado.

Emergencia. Presidente de Petroperú precisó que el proyecto de urgencia del Gobierno no será un salvataje, sino que sería vía créditos de capital privado.

El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, informó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que la banca privada está dispuesta a otorgar hasta US$2.000 millones a la petrolera estatal, con el objetivo de reencauzar su producción y aliviar su crítica situación de liquidez (dinero inmediato).

“El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. La población sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer”, apuntó.

Aunque, la necesidad total asciende a US$2.500 millones, Arévalo precisó que los bancos aceptarían financiar el monto solicitado bajo una condición de seguridad.

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“La falta de liquidez de Petroperú es crucial. El sector privado solo pide una garantía contingente. No será salvataje porque no va a salir del presupuesto del Estado”, enfatizó.

El titular de Petroperú advirtió que el momento más crítico se presentaría en los primeros días de mayo y “si no actuamos, nos paramos todos”, sostuvo.

La empresa enfrenta una deuda de corto plazo de US$3.578 millones y no cuenta con recursos disponibles suficientes debido a que estos fueron utilizados para financiar la moderna Refinería de Talara.

“No tenemos ni para pagar porque el capital de trabajo ha sido arrastrado para pagar la refinería. Eso nos ha estrangulado totalmente”, afirmó.

Róger Arevalo, presidente de Petroperú, afirmó que se ha planteado recuperar el mercado de combustibles en Lima, donde la petrolera ha perdido el 50% ante privados.

Mercado de Petroperú se desploma a 19%

Arévalo alertó que la participación de Petroperú en el abastecimiento nacional de combustibles ha caído drásticamente (ver cuadro) de 51% en 2013 a 19% en 2026, una reducción de 32 puntos porcentuales. La estrepitosa baja se aceleró tras la innecesaria paralización de la antigua Refinería de Talara en diciembre de 2019, pasando de 44% a 25% en 2025.

“En el mercado de Lima nos han quitado el 50%. Tratar de recuperar eso va a ser una dura pelea de precios. Pero, me he propuesto hacerlo en el corto plazo porque necesitamos regresar a ese nivel de competitividad”, advirtió.

A la fecha, la empresa cubre el 80% del abastecimiento en la selva, 88% en el norte, 27% en el sur y apenas 15% en Lima. En cuanto a producción, la refinería de Talara —con capacidad para 95.000 barriles diarios de crudo— opera por debajo de su potencial, con solo 65.000 barriles por día. Explicó que la falta de integración en la cadena de valor ha reducido la rentabilidad de la empresa.

“Se gana cuando se produce petróleo. El margen (ganancia) es US$40 por barril en explotación. En refinación es de US$20 y en comercialización, hasta de un dólar por barril”, afirmó.

Además, alertó que la ausencia de la estatal como actor relevante en el mercado influye en los precios. “¿Qué pasa cuando no existe la presencia de Petroperú como regulador? Los importadores ajustan sus precios a lo que mande el mercado internacional”, reflexionó.

Fortalecer a Petroperú Finalmente, rechazó la idea de privatizar a la compañía, pero si es que se quiere hacerlo, “tiene que ser un esquema muy simple como buscar el apoyo de la empresa privada extranjera para recuperar la capacidad perdida cuando se privatizaron sus lotes petroleros”, sostuvo.

Remarcó que todo se resume en una definición a nivel país. “No solo es un problema de los empleados de Petroperú, sino de la concepción política del Perú para ver si debemos fortalecernos como empresa, como lo tienen todos los países del mundo. Hasta Chile que no tiene Petróleo tiene una empresa energética”, concluyó.

El presidente de Petroperú advirtió que el momento más crítico se presentaría en los primeros días de mayo y “si no actuamos, nos paramos todos”.

Refinerías de Talara y Conchán en riesgo de paralización

El presidente de la petrolera estatal, Roger Arévalo, advirtió que la empresa ha detenido las operaciones de su refinería en Iquitos (Loreto) por falta de recursos para adquirir insumos, y que las plantas de Talara (Piura) y Conchán (Lurín) se encuentran en riesgo de paralización por la misma razón.

La situación responde a la falta de liquidez para continuar con la compra de materias primas necesarias para el funcionamiento de las refinerías.

“La refinería de Iquitos está parada por falta de combustible. Un decreto de urgencia no puede incluir capitalización, pero dennos ya los US$2.000 millones, sino paramos. Estamos por parar (las refinerías de) Conchán y Talara”, lamentó el alto funcionario y agregó que dicha medida de emergencia está demorando. "Si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible", manifestó.

El dato