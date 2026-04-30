Perú superó los 17,5 millones de trabajadores en 2025, según el INEI, ¿Cuánto creció el promedio mensual?

La población ocupada en Perú llegó a 17 millones 575.200 personas en el 2025, lo que representa un aumento de 1,5% respecto al año anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, sostuvo que esta cifra está sustentada en la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), que permite conocer la evolución del mercado laboral en el país.

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¿Qué dice el informe de la población ocupada?

El 47,1% de la población ocupada tiene entre 25 y 44 años, seguido del grupo de 45 años a más (39,2%) y los jóvenes de 14 a 24 años, que representan el 13,7%, de acuerdo con el informe del INEI.

Por otro lado, sobre la participación por sexo, el INEI precisó que el 44,5% de la población ocupada son mujeres, mientras que los hombres representan el 55,5%.

INEI: educación, sectores e ingresos del trabajo

Respecto al nivel educativo, el 41,9% de los trabajadores tiene educación secundaria. El 21,4% cuenta con educación superior universitaria y el 17,1% con educación superior no universitaria. Además, el 19,6% posee educación primaria o un nivel menor. Estos datos reflejan la composición educativa de la población ocupada.

Por actividad económica, el sector servicios concentra el 41,7% del empleo total. Le siguen agricultura, pesca y minería, con el 24%; comercio, con el 19,0%; manufactura, con el 8,6%; y construcción, con el 6,7%. Asimismo, el INEI informó que el ingreso promedio mensual del trabajo llegó a S/1.887 en el 2025. Esta cifra muestra un aumento de 6,9% (S/121,3) frente al año previo.

Empleo formal en Perú aumentó 4,2% en febrero

El empleo formal en Perú aumentó 4,2% en febrero de este año, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2025. De esta manera, el empleo suma 23 meses consecutivos de crecimiento.

En febrero de 2026, la masa salarial formal —que suma los ingresos de los trabajadores— aumentó 5,2% en términos reales frente al mismo mes de 2025, informó el BCR. Esta comparación considera el poder adquisitivo en ambos periodos. El resultado muestra una mejora en los ingresos laborales formales.

Desde el BCR señalaron: “El empleo formal privado se incrementó principalmente por el mayor empleo en el sector agropecuario, de servicios y de comercio, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 82.000, 80.000 y 47.000 plazas laborales, respectivamente”.