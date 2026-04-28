Día del Trabajo 2026: ¿Te corresponde el pago triple si laboras el 1 de mayo? entérate AQUÍ

El Día del Trabajo es un feriado obligatorio y remunerado para trabajadores del sector público y privado. Foto: Composición LR.

El Día del Trabajo es un feriado obligatorio y remunerado para trabajadores del sector público y privado. Foto: Composición LR.

Se acerca el 1 de mayo, Día del Trabajo, un feriado nacional de carácter obligatorio y remunerado para todos los trabajadores del sector público y privado.

En esa fecha, los empleados tienen derecho a un descanso pagado, sin que ello implique descuentos ni recuperación de horas, dejó en claro el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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Lo que debes tener en cuenta este 1 de mayo: ¿Te pagarán el triple?

Si una persona no trabaja este 1 de mayo, el empleador debe pagarle su sueldo normal del día, como si hubiera asistido a laborar. Este pago corresponde aunque no preste servicios. Es un derecho por tratarse de un feriado.

Por otro lado, si el trabajador sí labora ese día, el pago cambia según reciba o no un día libre sustitutorio. Cabe precisar que, si la empresa le otorga luego una jornada de descanso, solo se paga su sueldo mensual sin monto extra. Esto ocurre porque ese día reemplaza el beneficio del feriado.

¿Qué pasaría si el descanso semanal del trabajador coincide con el 1 de mayo? El feriado no se perderá. En ese caso, se considera únicamente como feriado y no genera doble pago automático. Respecto a quienes perciben una remuneración mensual, el pago del feriado ya está incorporado en su sueldo y solo se generaría un adicional si trabajan.

Por otro lado, si el trabajador labora en un feriado y no recibe otro día de descanso, tiene derecho a tres pagos. El primero corresponde al feriado, que ya está incluido en su sueldo. El segundo es por el día trabajado y el tercero es una sobretasa del 100% por laborar en esa fecha. En total, recibe una triple remuneración diaria. Por ejemplo, si gana S/100 al día, debe recibir S/300 por esa jornada. Esto incluye 100 soles por el feriado y 200 soles adicionales por la labor realizada.

¿Habrá fin de semana largo por el Día del Trabajo?

El calendario oficial de mayo incluye solo un feriado nacional, por lo que no hay otras fechas de descanso que interrumpan la continuidad de las actividades laborales y académicas durante el mes. En ese marco, el 1 de mayo se mantiene como la única pausa confirmada. No existen más días de descanso previstos.

Hasta ahora, no se han anunciado días no laborables adicionales que permitan ampliar ese descanso. Por ello, la situación no presenta cambios frente al feriado ya establecido. En consecuencia, el calendario se mantiene sin modificaciones.

Conoce la lista de feriados pendientes en Perú este 2026

Además del Día del Trabajo el próximo 1 de mayo, conoce cuáles son los feriados pendientes en nuestro país en lo que resta del año.

Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera .

. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 y 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín .

. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho .

. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo?

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores por los hechos ocurridos en Chicago en 1886, cuando miles de obreros protestaron para exigir una jornada laboral de ocho horas. Esta movilización reunió a trabajadores de distintos sectores. Tenía un solo objetivo: mejorar sus condiciones laborales.

El 01 de mayo de 1886 inició la Revuelta de Haymarket en Chicago (Estados Unidos). Foto: difusión.

La protesta terminó en la Revuelta de Haymarket, un enfrentamiento violento entre manifestantes y la policía que dejó varios trabajadores y policías muertos. Cabe precisar que este hecho marcó un momento clave en la defensa de los derechos laborales. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de la lucha por mejores condiciones de trabajo.