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Economía

Día del Trabajador: ONP alerta de que más de 157.000 empresas mantienen deudas previsionales y pide regularizar aportes al SNP

En el Día del Trabajador, la ONP advierte que más de 157 mil empleadores tienen deudas previsionales y exhorta a regularizar aportes al SNP para evitar medidas administrativas o judiciales y proteger los derechos de los trabajadores.

ONP exhorta a empleadores a regularizar aportes al SNP en beneficio de trabajadores.
ONP exhorta a empleadores a regularizar aportes al SNP en beneficio de trabajadores. | Foto: La República/IA
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Este 1 de mayo, por el Día del Trabajador, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), exhortó a los empleadores a regularizar oportunamente los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en beneficio de sus trabajadores.

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Según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la ONP identificó a más de 157.000 empleadores que mantienen deudas por aportes previsionales no cancelados. La institución recordó que los periodos adeudados deben regularizarse para evitar medidas administrativas o acciones judiciales por incumplimiento.

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ONP advierte sanciones por deudas previsionales

La ONP recordó que los empleadores tienen la obligación legal de retener y pagar los aportes previsionales de los trabajadores bajo su responsabilidad. Este deber forma parte del cumplimiento del sistema pensionario y debe realizarse de manera oportuna para evitar la acumulación de deuda.

Asimismo, advirtió que los periodos con aportes no cancelados deben regularizarse cuanto antes. De no hacerlo, las empresas podrían enfrentar medidas administrativas o incluso acciones judiciales derivadas del incumplimiento de esta obligación previsional.

SNP: aporte del 13% y cálculo sobre la RMV

Para los trabajadores afiliados al SNP, el aporte equivale al 13% de la remuneración total que perciben. Este porcentaje debe ser retenido por el empleador y luego pagado como parte del cumplimiento del sistema previsional.

La entidad también precisó que, cuando la remuneración del trabajador es menor que la Remuneración Mínima Vital (RMV), el cálculo del aporte no se realiza sobre el sueldo real, sino sobre la RMV vigente. Esto garantiza que el aporte previsional mantenga una base mínima establecida.

ONP: canales de atención para regularizar aportes

La institución informó que ha puesto a disposición de empleadores y ciudadanos diversos canales de atención a nivel nacional para facilitar la regularización de aportes y el cumplimiento de esta obligación previsional.

A través de la central telefónica ONP Te Escucha, disponible en el 01 634 2222, opción uno, se brinda orientación y acompañamiento para resolver consultas y apoyar a los empleadores en el proceso de regularización de sus aportes. Con ello, busca promover el cumplimiento oportuno y la protección de los derechos previsionales.

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