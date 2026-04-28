MTPE: Megaferia del Empleo Lima Norte ofrecerá más de 5.000 vacantes laborales formales

La Megaferia del Empleo se realizará en el Centro Cívico Municipal de Comas. Foto: Andina.

La Megaferia del Empleo se realizará en el Centro Cívico Municipal de Comas. Foto: Andina.

¡Atención si estás buscando trabajo! El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promueve la Megaferia del Empleo Lima Norte, donde se ofertarán más de 5.000 puestos de trabajo formales en alianza con 90 empresas.

Esta megaferia, que se llevará a cabo este 29 y 30 de abril en el Centro Cívico Municipal de Comas, está dirigida a jóvenes y adultos, con o sin experiencia, quienes solo deben acudir con su DNI y su currículum vitae.

TE RECOMENDAMOS ALFONSO LÓPEZ-CHAU EN VIVO Y ¿VACANCIA A BORDO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

El titular de la cartera, Óscar Fernández Cáceres, aseguró que esta iniciativa busca acercar el empleo formal a la ciudadanía, así como fortalecer el lazo con el sector privado. “Entre las más de 5,000 oportunidades laborales, hay vacantes para 118 personas con discapacidad. Invitamos a todos los buscadores de empleo a la Megaferia del Empleo de Lima Norte, en Comas”, sostuvo. Cabe precisar que la atención en la Megaferia será de 9.00 a. m. a 4.00 p. m.

¿Cómo llegar a la Megaferia del Empleo?

Si estás pensando acudir a la Megaferia del Empleo y resides en Ancón, Puente Piedra o Santa Rosa, deberás tomar un bus de transporte público que tenga la ruta de la Panamericana Norte y te deje cerca del Óvalo Infantas. Tras ello, deberás llegar hasta la Estación Chimpu Ocllo del Metropolitano y abordar otra unidad hasta la Estación 22 de Agosto. Desde ahí, caminarás tres cuadras hasta la megaferia.

En caso de residir en Carabayllo, los asistentes deberán tomar un alimentador del Metropolitano y otro servicio de transporte público que los deje cerca de la Estación Chimpu Ocllo, o bajar a la altura de la Estación 22 de Agosto.

Mientras que los residentes de Comas, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos deberán tomar un transporte que cubra la ruta de la av. Universitaria y bajar en la Estación 22 de Agosto.

Se ofertarán más de 5.000 puestos de trabajo formales en alianza con 90 empresas. Foto: MTPE.

¿Qué puestos requieren las empresas aliadas?

Atento. Las empresas aliadas buscan cubrir puestos como auxiliares de producción, técnicos mecánicos, técnicos electricistas, personal de logística, reponedores, cajeros, técnico en farmacia, agentes de seguridad, asesores de ventas y profesionales de marketing, entre otros. Estas vacantes responden a distintas áreas operativas y comerciales. La convocatoria incluye perfiles técnicos y de atención al cliente.

Cabe señalar que, además de las oportunidades laborales, el Ministerio de Trabajo ofrecerá información sobre algunos servicios como Jóvenes Productivos, Recomienda Pe y Formalízate Ahora, entre otros. También participarán 20 emprendedores egresados del curso “Aprender a Emprender”. Ellos exhibirán y venderán sus productos o servicios durante la actividad.

Empleo formal aumentó 4,2% en febrero, según el BCR

El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que el empleo formal en el Perú creció 4,2% en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior. Con este resultado, el empleo acumula 23 meses consecutivos de crecimiento. Este avance refleja una recuperación sostenida del mercado laboral formal.

“El empleo formal privado se incrementó principalmente por el mayor empleo en el sector agropecuario, de servicios y de comercio, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 82.000, 80.000 y 47.000 plazas laborales, respectivamente”, explicaron desde la institución.