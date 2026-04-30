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Deportes

Mundialito de El Povenir 2026: partidos, horarios y dónde ver el torneo de fútbol callejero este 1 de mayo

Las calles de La Victoria se preparán para recibir el torneo más popular de fútbol callejero. Revisa los cruces y cómo seguir todos los partidos del Mundialito de El Porvenir.

La gran final del Mundialito de El Povenir 2026 empezará alrededor de las 3.00 p. m. Foto: archivo GLR
La gran final del Mundialito de El Povenir 2026 empezará alrededor de las 3.00 p. m. Foto: archivo GLR
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La tradición se hace presente cada 1 de mayo en el Mundialito de El Porvenir. Serán 16 los equipos que se reunirán en la cuadra 6 del jirón Parinacochas para dar inicio a una nueva edición del popular torneo de fútbol callejero. Revisa la programación, los horarios y todos los clasificados para el gran relámpago que tiene lugar en el Día del Trabajador.

Existe mucha expectativa entre los aficionados por ver esta edición del certamen, pues el año pasado se tuvo que postergar la gran final debido a una serie de incidentes.

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Clasificados al Mundialito de El Porvenir

Luego de luchar varias semanas por ganarse un lugar en la pista de Parinacochas (La Victoria), estos son los 16 equipos que buscarán levantar el trofeo.

  • Cevichería Mi Barrunto
  • El Cartel del Rímac
  • Mochilas Jhammers
  • Los Rodíguez de Nocheto
  • Liverpool Andalucía
  • Tévez y sus Bandidos
  • Purito Condor
  • San Juan de Lurigancho
  • Los Malditos de Pamplona
  • Barrios Altos Unidos de Matatan
  • La Pólvora
  • La Pólvora Tokio
  • Corporación Cabañas
  • Amistad Los Olivos
  • Petrolemp
  • Santo Domingo La Pólvora (vigente campeón).

¿A qué hora empieza el Mundialito de El Porvenir?

De acuerdo con la programación oficial, el primer partido del torneo empezará a las 7.00 a. m. Se estima que la gran final tenga lugar entre las 3.00 y 4.00 p. m.

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Programación del Mundialito de El Porvenir 2026

Los octavos de final empezarán con el partido entre La Pólvora Tokyo y Purito Cóndor.

  • La Pólvora Tokyo vs Purito Cóndor | 7.00 a. m.
  • Cevichería Mi Barrunto vs Los Rodríguez de Mocheto | 7.30 a. m.
  • Liverpool Andalucía vs La Pólvora | 8.00 a. m.
  • El Cartel del Rímac vs Los Bandidos de Tévez | 8.30 a. m.
  • Corporación Cabañas vs Petrolemp | 9.00 a. m.
  • Mochilas Jhammers vs Los Malditos de Pamplona | 9.30 a. m.
  • Santo Domingo La Pólvora vs Amistad Los Olivos | 10.00 a. m.
  • Barrios Altos Unidos de Bartatan vs San Juan de Lurigancho | 10.30 a. m.
Partidos del Mundialito de El Povenir 2026 este 1 de mayo. Foto: Facebook/Mundialito de El Porvenir

Partidos del Mundialito de El Povenir 2026 este 1 de mayo. Foto: Facebook/Mundialito de El Porvenir

¿Dónde ver el Mundialito de El Porvenir?

La transmisión del Mundialito de El Porvenir se podrá seguir a través de la página de Facebook de la organización. Si no quieres perderte todas las incidencias del torneo de fútbol callejero, La República Deportes ofrecerá una cobertura online gratis de todos los partidos.

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