Cacao peruano cayó 45% en inicio de 2026 por problemas en cosechas y precios, según ADEX

El cacao peruano atraviesa un escenario complejo debido a la incertidumbre global y la reciente caída del precio internacional, por lo que resulta clave reforzar su competitividad, sostenibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas exigencias globales, explicó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, durante la inauguración del ‘II Cocoa and Coffee Trade Forum’.

“Este entorno nos impulsa a redoblar esfuerzos para fortalecer la competitividad y recuperar el dinamismo en el segundo semestre del año. Se hace imperativo integrar análisis de la demanda internacional, sostenibilidad, financiamiento y articulación comercial”, sostuvo Tello.

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Durante el evento se anunció que el año pasado se cerró con un sólido desempeño, gracias a los mejores precios internacionales. Sin embargo, si bien en el primer bimestre del año (2026) el café creció 72%, el cacao se contrajo en 45%. Se espera su recuperación en el segundo semestre del año.

El cacao y el café, el sustento de más de 120.000 hogares

Tello Ramírez afirmó que el cacao y el café representan la principal fuente de ingresos para más de 120.000 familias en 16 regiones del país. Subrayó que resulta clave mantener su presencia y crecimiento en los mercados internacionales. En esa línea, indicó que se deben aplicar medidas concretas para fortalecer su desarrollo sostenible.

Cacao

“Tienen un gran potencial, pero el panorama mundial está marcado por las tensiones geopolíticas que empiezan a impactar en variables claves, como el mercado de hidrocarburos, con posibles efectos en la economía mundial y en el desempeño de los commodities”, indicó el presidente de ADEX.

Cabe recordar que, en 2025, el cacao y el café registraron crecimiento de 63% y 23%, respectivamente. Estas cifras les permitió ubicarse entre los cinco principales productos de las agroexportaciones. Durante el año pasado, Perú exportó café por US$1.179 millones, y cacao y sus derivados por US$1.567 millones.

El reto: proteger reputación de productos peruanos en el exterior

Tello consideró clave cumplir con las nuevas exigencias internacionales, en especial el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación. Precisó que esta norma se aplicará a las grandes empresas desde el 30 de diciembre próximo. En el caso de las pequeñas empresas, entrará en vigencia el 30 de junio del 2027.

Además, pidió fortalecer los controles de insumos para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales. Señaló que esta medida permitirá proteger la reputación de los productos peruanos en los mercados externos. “El reto no es solo crecer, sino hacerlo de manera sostenible en el tiempo”, puntualizó.

“Desde ADEX, trabajamos de manera articulada con el sector público y privado, en especial con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a fin de acompañar en su implementación, buscando minimizar su impacto y asegurar una transición ordenada”, añadió el titular del instituto.

Impulso al cacao: Gobierno invierte más de S/10 millones

El Midagri entregó 10 centros de acopio postcosecha para proyectos productivos en el distrito de San Pablo. Esta acción forma parte de una inversión de más de S/10 millones para implementar 114 módulos en la provincia de Mariscal Castilla, región Loreto. La iniciativa busca fortalecer la cadena productiva del cacao en la zona fronteriza con Brasil y Colombia.

En el centro poblado de San Pablo se instaló un moderno módulo de acopio y procesamiento de cacao. Esta obra corresponde a una inversión superior a S/5,3 millones destinada a reforzar la cadena productiva. Cabe precisar que el monto incluye infraestructura, asistencia técnica, capacitación en campo, entrega de insumos y fortalecimiento organizativo de los productores.