Más de 293.000 egresados técnicos en Lima están subempleados: ¿puede la IA mejorar la empleabilidad?

La inteligencia artificial se vuelve clave en el futuro laboral, exigiendo a los jóvenes adquirir nuevas habilidades y destacarse en un entorno cada vez más competitivo. | Composición LR/ IA

La inteligencia artificial se vuelve clave en el futuro laboral, exigiendo a los jóvenes adquirir nuevas habilidades y destacarse en un entorno cada vez más competitivo. | Composición LR/ IA

Miles de jóvenes en el Perú terminan una carrera técnica o universitaria con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, para muchos de ellos, el resultado es distinto, pues terminan en empleos precarios, mal pagados o en puestos que no tienen relación con lo que estudiaron.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una parte importante de la población con educación superior se encuentra en condición de subempleo o en trabajos que no se ajustan a su nivel de formación. La magnitud del problema es clara, pues solo en Lima Metropolitana, durante el primer trimestre móvil de 2026, alrededor de 621.500 personas con educación superior estaban subempleadas, de las cuales 328.300 tenían formación universitaria y 293.200 no universitaria (principalmente técnica).

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Pese a este escenario, el país enfrenta una fuerte demanda laboral insatisfecha: cada año quedan sin cubrir más de 600.000 puestos técnicos, según el Ministerio de Educación (Minedu). Es decir, mientras miles de jóvenes no logran insertarse en empleos de calidad, el mercado no consigue cubrir perfiles especializados.

En otras palabras, hay trabajo, hay demanda e incluso hay oportunidades. Pero algo no está funcionando en el camino entre la formación y el empleo.

El problema, entonces, no parece ser solo la falta de trabajo, sino la falta de habilidades que hoy exige el mercado. En ese escenario, la inteligencia artificial empieza a tomar un rol cada vez más relevante, no solo como herramienta, sino como parte de las competencias que se están volviendo indispensables.

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De hecho, hacia el año 2030, el 59% de la fuerza laboral mundial deberá desarrollar nuevas habilidades vinculadas a la IA, el análisis de datos y competencias digitales avanzadas, según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial.

Y es ahí donde aparece una pregunta de fondo: si el problema no es solo la falta de empleo, sino la falta de habilidades adecuadas, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a cerrar esa brecha? ¿O terminará ampliándola aún más?

En diálogo con La República, Mario Rodriguez, country manager de Microsoft Perú, plantea que el problema no es únicamente el acceso a la educación o a la tecnología, sino la capacidad de destacar en un entorno donde ambas están cada vez más disponibles.

“Si tú quieres que lo resuma en una palabra, yo creo que es diferenciación”, afirma.

El ejecutivo sostiene que la inteligencia artificial no es una solución automática al desempleo o al subempleo, sino una herramienta cuyo impacto depende del uso que le den las personas. “Todos tienen acceso. La diferencia es quién lo utiliza mejor para el objetivo que está buscando”, explica.

En ese sentido, advierte que el mercado laboral está cambiando rápidamente y exige algo más que títulos. “El truco está en cómo te especializas y cómo te diferencias”, añade.

La falta de habilidades y diferenciación marca la brecha en el mercado laboral

Desde el ámbito educativo, la preocupación se conecta con una brecha estructural: la desconexión entre lo que se enseña y lo que el mercado realmente necesita.

En conversación con este diario, Jaime Tamashiro, director general de Cibertec, sostiene que “el problema del subempleo es cuando uno no tiene las competencias que el mercado demanda”.

Para el especialista, el desafío no pasa solo por ampliar el acceso a la educación superior, sino por asegurar que esta desarrolle habilidades relevantes. “Nos preocupa no solamente desarrollar las competencias específicas de cada profesión, sino también las habilidades blandas y las habilidades digitales que hoy son necesarias”, señala.

Esto implica que la formación ya no puede limitarse a conocimientos técnicos. En un mercado laboral cada vez más digitalizado —donde carreras como desarrollo de sistemas, mecatrónica o marketing concentran alta demanda—, las competencias tecnológicas se vuelven transversales.

Para el director, lejos de simplificar el acceso al empleo, la inteligencia artificial estaría elevando el nivel de exigencia para los jóvenes profesionales. “La IA no nos va a reemplazar, pero sí va a exigir que dominemos realmente la tecnología”, advierte Tamashiro.

En esa línea, Rodriguez añade que las habilidades más valoradas van más allá de lo técnico. “Quienes destacan son quienes adoptan mejor la IA, pero también quienes son más curiosos, investigan más y encuentran nuevas formas de generar valor”, señaló.

La inteligencia artificial redefine el empleo, pero no garantiza igualdad de oportunidades

Durante el evento en el que se anunció la alianza entre Cibertec y Microsoft, ambos especialistas coincidieron en que la inteligencia artificial no reemplaza el aprendizaje, sino que lo complementa, aunque también puede generar errores si no se utiliza de forma crítica.

En ese contexto, el modelo tradicional de evaluación (que se basa en el producto final) empieza a quedar obsoleto. Mientras que la tendencia apunta a valorar más el proceso, la comprensión y la capacidad de sustentar ideas.

En esa línea, la inteligencia artificial no parece ser, por sí sola, la solución al problema del subempleo juvenil en el Perú. Sin embargo, puede garantizar mejores empleos, y todo indica que funciona como un filtro, ya que potencia a quienes desarrollan nuevas habilidades y logran adaptarse, pero deja en desventaja a quienes no lo hacen.

Y en un país donde existe una alta demanda insatisfecha de técnicos, pero también persistencia del subempleo, el reto es doble: no solo formar más profesionales, sino formar mejor.