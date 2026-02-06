Gobierno autoriza pago de sueldos vía billeteras digitales: qué cambia para trabajadores y empleadores

Gobierno aprobó el reglamento que habilita el uso de billeteras digitales para el pago de sueldos y otras obligaciones laborales. | Lucero Cusipuma

Gobierno aprobó el reglamento que habilita el uso de billeteras digitales para el pago de sueldos y otras obligaciones laborales. | Lucero Cusipuma

Esta ley aprobada tiene el objetivo principal de promover el uso de la billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el pago de haberes y otras obligaciones laborales a los trabajadores de los sectores público o privado.

La norma busca asegurar que estos pagos se realicen con seguridad, transparencia y respeto de derechos, permitiendo que los trabajadores reciban su dinero en cuentas de ahorro o cuentas de dinero electrónico vinculadas a la diversas billeteras digitales.

Además, el decreto hace hincapié en que la decisión sobre la entidad financiera o Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) donde recibirá su remuneración, sea únicamente del trabajador, y que cualquier acto de injerencia por parte del empleador son calificadas como infracciones muy graves sancionables por la inspección del trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806, o norma que la sustituya.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Economía y Finanza (MEF) y la La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), difunden información orientada a empleadores y trabajadores sobre la incorporación de estas cuentas de dinero electrónico como alternativa para la percepción de haberes y otras obligaciones laborales, y su vinculación con billeteras digitales, así como contenidos de educación financiera que promuevan su uso responsable y seguro, contribuyendo a la inclusión financiera.

Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) en coordonación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publica en su sede digital la relación actualizada de billeteras digitales autorizadas a ofrecer servicios de pago interoperable, es decir permitir que se pueda transferir fondos a cualquier otro usuario, independientemente de la Entidad Regulada que provea servicios al ordenante o al beneficiario.