El restaurante más antiguo en operación de Colombia cumple casi 210 años cautivando paladares con su cocina colonial y auténticas recetas ancestrales. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

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Este emblemático restaurante, ubicado en el centro histórico de una capital de América Latina, cautiva a comensales locales y extranjeros tras casi 210 años de historia. Su vigencia motivó a prestigiosos portales internacionales a incluirlo entre los espacios culinarios más icónicos del planeta, gracias a su tradición gastronómica originada en la época colonial.

Especialistas del sector destacan que la propuesta del lugar evoca un genuino 'sabor de la cocina de la abuela', mediante recetas ancestrales que resguardan la memoria colectiva. Visitar dicho establecimiento significa conectar con un patrimonio vivo que perdura desde el siglo XIX, periodo en el cual el continente experimentaba profundas transformaciones sociales.

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La emblemática edificación se sitúa a escasos metros de la Plaza de Bolívar. Foto: Tripadvisor

¿Cuál es el antiguo restaurante de América Latina que deleita con sus platos y era el favorito de Simón Bolívar?

Inaugurado el 16 de julio de 1816 en la antigua Santa Fe de Bogotá, el establecimiento La Puerta Falsa destaca como el restaurante más antiguo en operación continua del país. El local, famoso por sus tamales y el tradicional chocolate con queso, ha preservado las recetas que definen la gastronomía santafereña original durante más de dos siglos.

La edificación se sitúa a escasos metros de la Plaza de Bolívar y junto a la Catedral Primada de Colombia, una ubicación privilegiada que consolidó su rol en la ruta gastronómica de la capital. Ese rincón culinario funciona como un portal temporal que conecta a los comensales actuales con los sabores coloniales que sobrevivieron al paso del tiempo.

'La Puerta Falsa' fue inaugurado el 16 de julio de 1816 en la antigua Santa Fe de Bogotá. Foto: The City Lane

La tradición oral asegura que a este negocio acudían próceres de la independencia como Manuelita Sáenz, de quien se afirma que compraba allí los dulces favoritos de Simón Bolívar. Dicho relato histórico convirtió al comedor popular en un referente sobre las preferencias culinarias de los libertadores de América Latina.

¿Qué hace a este restaurante uno de los más emblemáticos del mundo, según Taste Atlas?

El valor cultural de este restaurante trascendió fronteras al ingresar en el prestigioso listado de los 100 establecimientos gastronómicos más icónicos del planeta. La guía culinaria Taste Atlas destacó su antigüedad y su rol como símbolo culinario de la región.

Este emblemático local colombiano ofrece sabores de la cocina colonial, con platos emblemáticos como tamales, ajiaco y chocolate con queso. Foto: Tripadvisor

A través de siete generaciones familiares, el negocio ha preservado la esencia de sus recetas clásicas —como 'tamales tolimenses, ajiaco y chocolate santafereño con queso'— que definen la identidad de la cocina local. Estos platos ofrecen una ventana directa a prácticas culinarias heredadas desde épocas coloniales.

La estructura arquitectónica del local y el ambiente íntimo del espacio constituyen una cápsula del tiempo que permite revivir la historia social de Bogotá. El legendario rincón une los sabores tradicionales con narrativas urbanas que han perdurado 200 años en la memoria colectiva.