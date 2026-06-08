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‘La granja VIP Perú’ en su semana final: quiénes son los finalistas, cómo serán las eliminaciones y cómo votar por ellos

Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres, 'Cri Cri', Pamela López y Shirley Arica competirán por S/100.000 el 13 de junio. Uno de ellos no llegará a la final del sábado 13 de junio.

Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres, ‘Cri Cri’, Pamela López y Shirley Arica son los finalistas.
Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres, ‘Cri Cri’, Pamela López y Shirley Arica son los finalistas. | Fotos: captura/Youtube
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Tras la sorpresiva eliminación de Diego Chávarri de 'La granja VIP Perú', se revelaron a los seis finalistas: Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres, 'Cri Cri', Pamela López y Shirley Arica. Solo uno de ellos podrá llevarse los S/100.000 de premio este sábado 13 de junio, a partir de las 8.00 p. m., vía Panamericana Televisión.

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¿Cómo se elegirá al finalista de 'La granja VIP Perú'?

Este lunes 8 de junio se conocerá al primer finalista de 'La granja VIP Perú'. A través de las redes sociales, la producción informó la mecánica para elegir al ganador de la primera temporada del reality de convivencia. Lo mismo se hizo en el programa en vivo.

Ethel Pozo, conductora del reality de convivencia de Panamericana Televisión, reveló que Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres, 'Cri Cri', Pamela López y Shirley Arica tendrán que competir en la zona de juegos. El ganador o ganadora se convertirá en capataz y también asegurará su pase a la final del sábado 13 de junio.

El segundo nominado será elegido el martes 9 de junio tras realizar un careo. El miércoles 10, todos volverán a participar en un juego y el ganador será el segundo finalista. El jueves 11, habrá un nuevo careo y así se elegirá al tercer nominado. De esa manera, los tres sentenciados irán a la placa de eliminación del viernes 12 de junio, pero solo dos se salvarán. Es decir, serán cinco los participantes que lleguen a la gala final.

Tras varias semanas de competencia, estrategias, enfrentamientos y alianzas entre los integrantes del denominado Team Víboras y Team Real, solo seis participantes continúan en carrera por alcanzar la gran final y luchar por el premio de S/100.000.

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¿Cómo votar por los finalistas de 'La granja VIP Perú'?

Las votaciones del público ya se encuentran habilitadas desde el lunes 8 de junio para que los seguidores del reality de convivencia puedan apoyar a su participante favorito y ayudarlo a continuar en competencia. Las votaciones se acumularán hasta el sábado 13 de junio.

El sistema de votación se realiza en la plataforma oficial del programa. Hay tres categorías: Peón (10 votos gratis), Granjero (100 votos por S/4,99) y Capataz (S/10).

El público podrá votar gratis y también comprar votos.

El público podrá votar gratis y también comprar votos.

Para votar, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la página oficial de votaciones de 'La granja VIP Perú'.
  • Registrarse con sus datos personales si aún no cuentan con una cuenta activa.
  • Iniciar sesión con su usuario y contraseña.
  • Buscar a su participante favorito dentro de la lista de nominados.
  • Emitir su voto para apoyarlo y evitar su eliminación.
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