Indecopi rematará cerca de 60 inmuebles en cuatro departamentos del Perú, ¿cómo acceder a ellos?
Los bienes, que formarán parte del remate público, serán subastados en el auditorio de la sede central del Indecopi.
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Atención. Este viernes 24 de abril, 59 inmuebles, entre departamentos, locales y terrenos, serán rematados por el Indecopi. Estos bienes ubicados en Lima, Cusco, La Libertad y Lambayeque fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual, según Indecopi.
Cabe precisar que el remate público se realizará minutos antes de las 9.00 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en el distrito de San Borja (Sala 1D).
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¿Qué bienes subastará Indecopi?
En Lima son 28 los inmuebles que serán subastados por Indecopi este viernes 24 de abril. Cabe precisar que los inmuebles serán rematados en el estado en el que se encuentren.
Remate público de bienes inmuebles en Lima. Foto: Indecopi.
Remate público de bienes inmuebles en Lima. Foto: Indecopi.
En el caso de Cusco hay diez inmuebles que serán rematados este 24 de abril. Cabe precisar que la lista de remates podrá ser modificada por razones propias de sus respectivos procedimientos coactivos. Te presentamos algunos de los inmuebles de Cusco:
Remate público de bienes inmuebles en Cusco. Foto: Indecopi.
Mientras que entre La Libertad y Lambayeque suman 21 inmuebles que serán rematados. Algunos de ellos son:
Remate público de bienes inmuebles en Lambayeque y La Libertad. Foto: Indecopi.
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Indicaciones a seguir si acudirás a la subasta
- Para ingresar al remate se necesita portar el DNI vigente o carné de extranjería.
- Los interesados deberán verificar la información de los inmuebles: sus características y el porcentaje sujeto a remate.
- Únicamente se admitirá como postor a quien acredite el pago de un monto no menor a 10% del valor de la tasación. Cabe precisar que la acreditación comenzará 20 minutos antes de la hora de que inicie cada remate.
- El pago del valor de adjudicación se efectuará en efectivo o en cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
- Quienes formen parte del remate representando a una persona natural o jurídica, deben presentar vigencia de poder inscrito en los registros públicos.