Los bienes fueron embargados a personas y empresas por no pagar multas e infringir derechos del consumidor. Foto: Composición LR.

Los bienes fueron embargados a personas y empresas por no pagar multas e infringir derechos del consumidor. Foto: Composición LR.

Atención. Este viernes 24 de abril, 59 inmuebles, entre departamentos, locales y terrenos, serán rematados por el Indecopi. Estos bienes ubicados en Lima, Cusco, La Libertad y Lambayeque fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual, según Indecopi.

Cabe precisar que el remate público se realizará minutos antes de las 9.00 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en el distrito de San Borja (Sala 1D).

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA Y SU RECOMPENSA, ¿ÁLVAREZ Y BELMONT DÓNDE ESTÁN? | QUE NO SE TE OLVIDE

¿Qué bienes subastará Indecopi?

En Lima son 28 los inmuebles que serán subastados por Indecopi este viernes 24 de abril. Cabe precisar que los inmuebles serán rematados en el estado en el que se encuentren.

Remate público de bienes inmuebles en Lima. Foto: Indecopi.

Remate público de bienes inmuebles en Lima. Foto: Indecopi.

En el caso de Cusco hay diez inmuebles que serán rematados este 24 de abril. Cabe precisar que la lista de remates podrá ser modificada por razones propias de sus respectivos procedimientos coactivos. Te presentamos algunos de los inmuebles de Cusco:

Remate público de bienes inmuebles en Cusco. Foto: Indecopi.

Mientras que entre La Libertad y Lambayeque suman 21 inmuebles que serán rematados. Algunos de ellos son:

Remate público de bienes inmuebles en Lambayeque y La Libertad. Foto: Indecopi.

Indicaciones a seguir si acudirás a la subasta