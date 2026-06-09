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Economía

Berthin Gómez Vela es el nuevo titular del Mincetur: conozca su hoja de vida y perfil profesional

El relevo ministerial se dio en un contexto de tensiones por las negociaciones del acuerdo bilateral con Brasil. La juramentación tuvo lugar en presencia del primer ministro, Luis Arroyo, y autoridades del sector.

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El gabinete ministerial se recompone en un sector clave para la agenda exterior. Este martes 9 de junio, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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La llegada de Gómez Vela se produce en un momento de alta tensión política y técnica dentro del sector. El nuevo ministro asume el despacho en reemplazo de José Fernando Reyes Llanos, quien presentó su renuncia irrevocable el pasado 3 de junio, a solo horas de enfrentar una interpelación en el Congreso por la parálisis y demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico-Comercial entre Perú y Brasil.

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En su carta de salida, Reyes Llanos evidenció un serio quiebre con la postura del Ejecutivo al advertir que la conducción de estos tratados internacionales exige criterios de integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción que van más allá de la "oportunidad comercial o política inmediata", dejando en claro sus discrepancies sobre cómo se venía presionando para acelerar el pacto con el mercado brasileño.

La ceremonia de juramentación, desarrollada en Palacio de Gobierno, contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, así como de altas autoridades del Estado y representantes del sector gremial. Con este relevo, el Gobierno busca calmar las aguas en el Parlamento y definir el rumbo de un tratado estratégico que lleva casi una década trabado.

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¿Quién es Berthin Gómez Vela, el nuevo ministro del Mincetur?

El nuevo titular del sector cuenta con una trayectoria enfocada en la gestión pública y el asesoramiento legal dentro de diferentes organismos del aparato estatal.

Anteriormente, Gómez Vela se desempeñó como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes). Asimismo, cuenta con experiencia previa en el sector transportes, donde ejerció el cargo de secretario técnico de Provías Descentralizado.

El nuevo titular llega a un Mincetur partido entre la urgencia política y la cautela técnica, ya que deberá definir rápido si mantiene la línea dura de Reyes Llanos respecto a las exigencias de transparencia con el mercado brasileño o si busca una salida intermedia que calme la presión del Congreso y del sector privado, que mira de reojo el impacto en las exportaciones no tradicionales.

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