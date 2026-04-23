La extranjera logró recuperar, además de su celular y el dinero en efectivo, sus tarjetas de crédito y otros objetos de valor. | Foto: composición LR

La extranjera logró recuperar, además de su celular y el dinero en efectivo, sus tarjetas de crédito y otros objetos de valor. | Foto: composición LR

Una turista de Singapur recuperó sus pertenencias en Cusco luego de extraviar una cartera con dinero en efectivo, documentos personales y un teléfono celular durante su visita en esta Machu Picchu. El hecho ocurrió en el distrito homónimo, en la provincia de Urubamba, donde agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron tras el hallazgo de los objetos. La devolución se realizó el lunes 20 de abril, tras las diligencias correspondientes.

La ciudadana, identificada como Ling Lee Yean, había llegado al Perú con el objetivo de conocer la ciudadela inca. Sin embargo, la pérdida de su cartera —que contenía 4.000 dólares, tarjetas bancarias y un iPhone 17 Pro Max— generó un momento de incertidumbre durante su recorrido. La rápida acción policial permitió ubicarla y restituirle sus pertenencias.

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Intervención policial permitió recuperar pertenencias extraviadas en Machu Picchu

Durante labores de patrullaje en la zona, efectivos de la Policía Nacional del Perú encontraron la cartera con diversos objetos de valor. Tras el hallazgo, iniciaron un proceso de verificación para determinar la identidad de la propietaria, revisando la documentación encontrada en su interior.

Las diligencias permitieron confirmar que los bienes pertenecían a la turista de Singapur, quien se encontraba en el distrito tras visitar Machu Picchu. Posteriormente, los agentes lograron contactarla para proceder con la entrega formal de sus pertenencias, cerrando así el incidente sin mayores complicaciones.

Canales de ayuda para turistas en Cusco

IPERÚ (orientación turística nacional, incluye Cusco)

WhatsApp: +51 944 492 314 (atención 24 h, en español e inglés)

Línea nacional: 574 8000 (desde fijo o celular del Perú)

Policía Turística (POLTUR) – Cusco

Teléfono: 084 235 123 y 989 235 154 (POLTUR Cusco, atención a turistas)

Oficina de Información Turística en el centro de Cusco (Casa Concha)

Localizada en el centro histórico, nueva oficina de información turística y boleto turístico del Cusco, gestionada por la Gerencia Regional de Turismo (GERCETUR).

Recomendado para: horarios, rutas, BTC (Boleto Turístico del Cusco), denuncias de malos servicios, etc.

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