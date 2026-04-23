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Economía

Gobierno transfiere más de S/34.7 millones a Sedapal para garantizar agua potable gratuita en zonas de Lima y Callao

El Ministerio de Vivienda autorizó recursos para que Sedapal distribuya agua potable gratuita mediante camiones cisterna a población vulnerable de Lima y Callao, mientras se avanza en proyectos de acceso integral a servicios básicos.

Sedapal distribuirá agua mediante camiones cisterna a población vulnerable de Lima y Callao.
Sedapal distribuirá agua mediante camiones cisterna a población vulnerable de Lima y Callao. | Foto: La República

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) autorizó la transferencia de S/34.734.373 a Sedapal para asegurar la distribución gratuita de agua potable en zonas urbanas de Lima y Callao que carecen del servicio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 171-2026-Vivienda publicada en el Diario Oficial El Peruano.

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El financiamiento proviene del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2026 y está destinado exclusivamente al reparto de agua mediante camiones cisterna a población en situación de pobreza y pobreza extrema. La verificación del avance físico y financiero estará a cargo del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC).

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Distribución gratuita de agua potable con camiones cisterna

La resolución precisa que la distribución del recurso se realizará de manera exclusiva mediante camiones cisterna, mecanismo considerado clave para atender a las zonas urbanas que aún no cuentan con conexión al servicio de agua potable. Esta modalidad permitirá garantizar el abastecimiento directo en territorios donde el acceso al sistema de red es inexistente o insuficiente.

El alcance del beneficio está dirigido específicamente a la población en condición de pobreza y pobreza extrema, lo que refuerza el carácter social de la medida. Además, el documento establece de forma expresa que los recursos no podrán ser utilizados para fines distintos a la distribución gratuita de agua potable a los sectores priorizados.

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Financiamiento público y control del uso de recursos

La transferencia económica tiene como fuente el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2026, lo que asegura la disponibilidad de financiamiento para ejecutar la distribución del recurso de forma sostenida. Este respaldo presupuestal permite viabilizar la logística necesaria para el reparto del agua en los sectores beneficiados.

El seguimiento del uso de los recursos será responsabilidad del Programa Agua Segura para Lima y Callao, que verificará el avance físico y financiero de la intervención. Asimismo, supervisará el cumplimiento de las acciones establecidas, garantizando que la inversión se destine únicamente al objetivo previsto.

Proyectos de acceso integral a agua y alcantarillado

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, remarcó que el uso de camiones cisterna es una medida esencial para atender de manera inmediata a las familias que no cuentan con acceso al servicio. Esta estrategia se enmarca dentro de un proceso más amplio orientado al desarrollo de proyectos que permitan soluciones permanentes.

“El uso de camiones cisternas es fundamental para llegar a la población vulnerable. Como Gobierno, estamos trabajando en la gestión y el desarrollo de proyectos que permitan darles a estas familias acceso a un sistema integral de agua potable y alcantarillado, pues todos merecen tener agua en sus hogares”, señaló Sifuentes, según la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.

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