Roberto Sánchez: “La autonomía del BCR la defendemos”

Candidato de Juntos por el Perú comentó que defenderá la autonomía del BCR. Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR

Candidato de Juntos por el Perú comentó que defenderá la autonomía del BCR. Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó este lunes que su agrupación política respalda la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), al considerar que se trata de un pilar clave para la estabilidad económica del país.

“La autonomía del BCR la defendemos”, señaló el candidato al referirse a las preocupaciones que han surgido durante el actual proceso electoral sobre la independencia de las instituciones económicas. Incluso aseguró que estaría dispuesto a tomar un café con Julio Velarde.

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Incidencias que no afectaron el voto

Sánchez también se pronunció sobre las incidencias registradas durante la jornada electoral. Si bien reconoció dificultades en la organización, aseguró que estas no afectaron el derecho al voto de los ciudadanos. “Ha habido problemas graves en la organización”, indicó. Sin embargo, precisó: “¿La instalación ha boicoteado e impedido el ejercicio de algún peruano? No”.

Respecto a las denuncias sobre pérdida de actas, afirmó que los votos se mantienen debidamente contabilizados. “¿Alguno de esos votos se ha perdido? No. Todo está contabilizado”, aseguró, aunque señaló que las irregularidades administrativas deben ser revisadas. “Estos hechos graves de organización tienen que ser investigados”.

El candidato agregó que su organización buscará movilizar a sus simpatizantes en distintas regiones del país para garantizar la defensa del voto. “El pueblo se está organizando, vamos a ir a las regiones, porque hay que defender nuestro voto democrática pacíficamente”, afirmó.

A favor de una eventual salida de Corvetto

Tras las graves incidencias durante las elecciones y las investigaciones que han derivado, Roberto Sánchez se mostró a favor de un cambio dentro de la jefatura de la ONPE.

“Lo importante no son las personas, lo importante es el sistema. Si el sistema electoral necesita todos los resguardos en esta segunda vuelta para tener cero errores y ello lleva al cambio de titulares, pues tendrá que hacerse”.

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Alianzas electorales en duda

Finalmente, al ser consultado sobre posibles alianzas políticas en caso de una segunda vuelta, Sánchez evitó adelantar definiciones. “Será en otro momento como corresponde”, respondió, dejando abierta la posibilidad de futuros acuerdos en el actual escenario electoral.

Pese a que el candidato precisó que será en otro momento la búsqueda de alianzas. Desde la alianza política Venceremos ya se reunieron con el candidato expresándole, según se lee en la publicación, todo el apoyo para la segunda vuelta.

En su momento, Sánchez también había mencionado que el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) le había expresado su apoyo en una eventual segunda vuelta.