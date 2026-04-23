Roberto Sánchez convoca movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para “defender el voto ciudadano”

Roberto Sánchez se perfila como candidato para la segunda vuelta. | AFP/ERNESTO BENAVIDES | AFP/ERNESTO BENAVIDES

Roberto Sánchez se perfila como candidato para la segunda vuelta. | AFP/ERNESTO BENAVIDES | AFP/ERNESTO BENAVIDES

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, continúa recorriendo el interior del país mientras espera la definición oficial del segundo lugar presidencial. En los últimos días estuvo en Bambamarca, en Cajamarca, y ahora se dirige a Lircay, en Huancavelica, como parte de una agenda política enfocada en las regiones en las que concentra mayor respaldo electoral.

Desde allí también anunció nuevas movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para exigir respeto al voto ciudadano y rechazar cualquier intento de modificar el resultado de la primera vuelta.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Convocamos a todas las fuerzas democráticas a movilizarse pacíficamente para defender la institucionalidad y exigir el respeto irrestricto al voto ciudadano. Miércoles, Cajamarca; jueves, Huancavelica; domingo, Lima. Del Perú profundo a la capital”, se lee en su publicación.

A través de publicaciones en su cuenta de X, Sánchez cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y sostuvo que esa medida “carece de sustento legal” y “representa una grave irregularidad institucional”. También rechazó versiones sobre posibles elecciones complementarias y aseguró que no existe base legal para ello.

El exministro señaló que algunos sectores buscan cambiar las reglas del proceso electoral porque los resultados no les favorecen, especialmente en regiones del interior del país. Sin mencionar directamente a Rafael López Aliaga, criticó los cuestionamientos al conteo y pidió defender la institucionalidad mediante movilizaciones pacíficas.

Sánchez rechaza elecciones complementarias y JNE no respalda esa posibilidad

El candidato afirmó que “se pretende imponer elecciones complementarias sin base legal” y sostuvo que esa posibilidad vulnera la democracia y busca cambiar las reglas del proceso electoral cuando el conteo aún no ha concluido, pues el Jurado Electoral Especial se encuentra en pleno proceso de evaluación de las actas observadas.

El candidato de Juntos por el Perú señaló que los votos del interior del país no favorecen a ciertos sectores políticos y cuestionó que se intente desconocer esos resultados mediante pedidos de una nueva votación.

Su postura coincide con la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que descartó convocar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, una propuesta impulsada por Rafael López Aliaga tras denunciar presuntas irregularidades en mesas afectadas por problemas logísticos de la ONPE.

Cabe mencionar que fuentes de La República señalaron que, tras el Pleno del JNE, en el que participó parcialmente el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, quedó claro que no hay una alternativa distinta a la vía legal que permita realizar una elección complementaria.

PUEDES VER: Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

Roberto Sánchez se perfila para pasar a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori

Con el 94,794% de actas contabilizadas por la ONPE y 4.829 actas aún en proceso de revisión en el Jurado Electoral Especial (JEE), el sistema electoral ya no registra actas pendientes, sino únicamente actas observadas que deben pasar revisión formal antes de la proclamación final.

En ese escenario, Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la disputa por el segundo lugar. Para que el candidato de Renovación Popular revierta ese resultado tendría que concentrar una mayoría extraordinaria en esas actas observadas y, además, lograr que las resoluciones del JEE modifiquen sustancialmente el conteo actual, algo poco frecuente en esta etapa del proceso.

Desde Renovación Popular se insistió en denuncias de fraude y en el pedido de elecciones complementarias en Lima; sin embargo, el JNE descartó esa posibilidad y hasta ahora no existen pruebas concluyentes de una manipulación del resultado electoral. Las principales incidencias reportadas estuvieron vinculadas a problemas logísticos, retrasos en la distribución de material y actas siniestradas, no a una alteración comprobada de votos.

Por ello, la discusión ya no gira en torno a una eventual repetición de elecciones, sino a la revisión final de actas observadas y a la proclamación oficial del candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.