HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16: MEF pagó US$462 millones por compra de aviones
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16: MEF pagó US$462 millones por compra de aviones     Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16: MEF pagó US$462 millones por compra de aviones     Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16: MEF pagó US$462 millones por compra de aviones     
Política

Roberto Sánchez convoca movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para “defender el voto ciudadano”

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, recorre el país mientras espera el resultado oficial de la primera vuelta. Anuncia movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para defender el voto ciudadano.

Roberto Sánchez se perfila como candidato para la segunda vuelta.
Roberto Sánchez se perfila como candidato para la segunda vuelta. | AFP/ERNESTO BENAVIDES | AFP/ERNESTO BENAVIDES

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, continúa recorriendo el interior del país mientras espera la definición oficial del segundo lugar presidencial. En los últimos días estuvo en Bambamarca, en Cajamarca, y ahora se dirige a Lircay, en Huancavelica, como parte de una agenda política enfocada en las regiones en las que concentra mayor respaldo electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

Desde allí también anunció nuevas movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para exigir respeto al voto ciudadano y rechazar cualquier intento de modificar el resultado de la primera vuelta.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Convocamos a todas las fuerzas democráticas a movilizarse pacíficamente para defender la institucionalidad y exigir el respeto irrestricto al voto ciudadano. Miércoles, Cajamarca; jueves, Huancavelica; domingo, Lima. Del Perú profundo a la capital”, se lee en su publicación.

A través de publicaciones en su cuenta de X, Sánchez cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y sostuvo que esa medida “carece de sustento legal” y “representa una grave irregularidad institucional”. También rechazó versiones sobre posibles elecciones complementarias y aseguró que no existe base legal para ello.

El exministro señaló que algunos sectores buscan cambiar las reglas del proceso electoral porque los resultados no les favorecen, especialmente en regiones del interior del país. Sin mencionar directamente a Rafael López Aliaga, criticó los cuestionamientos al conteo y pidió defender la institucionalidad mediante movilizaciones pacíficas.

PUEDES VER: Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

lr.pe

Sánchez rechaza elecciones complementarias y JNE no respalda esa posibilidad

El candidato afirmó que “se pretende imponer elecciones complementarias sin base legal” y sostuvo que esa posibilidad vulnera la democracia y busca cambiar las reglas del proceso electoral cuando el conteo aún no ha concluido, pues el Jurado Electoral Especial se encuentra en pleno proceso de evaluación de las actas observadas.

El candidato de Juntos por el Perú señaló que los votos del interior del país no favorecen a ciertos sectores políticos y cuestionó que se intente desconocer esos resultados mediante pedidos de una nueva votación.

Su postura coincide con la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que descartó convocar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, una propuesta impulsada por Rafael López Aliaga tras denunciar presuntas irregularidades en mesas afectadas por problemas logísticos de la ONPE.

Cabe mencionar que fuentes de La República señalaron que, tras el Pleno del JNE, en el que participó parcialmente el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, quedó claro que no hay una alternativa distinta a la vía legal que permita realizar una elección complementaria.

PUEDES VER: Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

lr.pe

Roberto Sánchez se perfila para pasar a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori

Con el 94,794% de actas contabilizadas por la ONPE y 4.829 actas aún en proceso de revisión en el Jurado Electoral Especial (JEE), el sistema electoral ya no registra actas pendientes, sino únicamente actas observadas que deben pasar revisión formal antes de la proclamación final.

En ese escenario, Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la disputa por el segundo lugar. Para que el candidato de Renovación Popular revierta ese resultado tendría que concentrar una mayoría extraordinaria en esas actas observadas y, además, lograr que las resoluciones del JEE modifiquen sustancialmente el conteo actual, algo poco frecuente en esta etapa del proceso.

Desde Renovación Popular se insistió en denuncias de fraude y en el pedido de elecciones complementarias en Lima; sin embargo, el JNE descartó esa posibilidad y hasta ahora no existen pruebas concluyentes de una manipulación del resultado electoral. Las principales incidencias reportadas estuvieron vinculadas a problemas logísticos, retrasos en la distribución de material y actas siniestradas, no a una alteración comprobada de votos.

Por ello, la discusión ya no gira en torno a una eventual repetición de elecciones, sino a la revisión final de actas observadas y a la proclamación oficial del candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

Notas relacionadas
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Resultados EN VIVO Elecciones 2026: Roberto Sánchez en segundo lugar tras conteo de actas regulares de ONPE al 94%

Resultados EN VIVO Elecciones 2026: Roberto Sánchez en segundo lugar tras conteo de actas regulares de ONPE al 94%

LEER MÁS
ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

LEER MÁS
ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

LEER MÁS
JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

LEER MÁS
Carlos Pareja es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras renuncia de Hugo de Zela

Carlos Pareja es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras renuncia de Hugo de Zela

LEER MÁS
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Roberto Sánchez convoca movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para “defender el voto ciudadano”

Arqueólogos descubren en Egipto momia romana con papiro de La Ilíada de Homero y lenguas de oro en tumba antigua

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY vía L1 Max por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: se juega el segundo tiempo en Andahuaylas

Política

Carlos Pareja es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras renuncia de Hugo de Zela

Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

Lucha antidrogas: Capacitan a 16 policías para operar helicópteros UH-60 Black Hawk

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Roberto Sánchez convoca movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para “defender el voto ciudadano”

Carlos Pareja es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras renuncia de Hugo de Zela

Amadeo Flores Carcagno: conoce el perfil del nuevo ministro de Defensa vinculado a la bancada fujimorista

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025