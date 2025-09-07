HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Exportaciones peruanas sumaron US$46.930 millones hasta julio 2025, con crecimiento de 17,1%

El cobre sigue siendo el motor de los envíos al mundo, aunque ADEX advierte de una desaceleración en julio, cuando la tasa de expansión fue la más baja del año.

Exportaciones tradicionales sumaron US$34.580 millones. Foto: composición/Andina
Exportaciones tradicionales sumaron US$34.580 millones. Foto: composición/Andina

Las exportaciones peruanas ascendieron a US$46.930 millones entre enero y julio de 2025, lo que significó un crecimiento de 17,1% frente al mismo periodo del 2024 (US$40.071 millones), según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El cobre y sus concentrados se consolidaron como el principal motor: sumaron US$12.981 millones, es decir, el 27,7% del total exportado.

Sin embargo, el gremio advirtió señales de pérdida de dinamismo en julio, cuando los envíos crecieron solo 5%, la tasa más baja del año. Ese mes, 8 de los 15 sectores cerraron en rojo, entre ellos joyería (-77%), pesca tradicional (-50,5%), maderas (-27,4%) y confecciones (-4,3%).

“Estos resultados nos recuerdan la urgencia de avanzar en la agenda pendiente e identificar nuevos motores que impulsen la economía. Perú necesita crecer por encima del 6% para reducir la pobreza, y las exportaciones tienen un rol clave en ese objetivo”, señaló el vicepresidente de ADEX, Rafael del Campo Quintana.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales

Entre enero y julio, las exportaciones tradicionales sumaron US$34.580 millones (+16,4%), lo que representó el 73,7% del total. La minería lideró con US$30.086 millones (+18,6%), impulsada por mayores envíos de cobre y oro en bruto. Le siguieron los hidrocarburos (0,5%), la pesca tradicional (3%) y el agro primario (19,6%).

China fue el principal destino de esta canasta, con una participación del 47,1%, seguido por India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Estados Unidos.

En tanto, la oferta no tradicional alcanzó US$12.350 millones (+19,2%), destacando la agroindustria (US$5.958 millones), pesca y acuicultura (US$1.429 millones) y químico (US$1.389 millones). La palta fue la partida más importante con US$1.080 millones (+6,4%).

Los principales destinos de las exportaciones con valor agregado fueron EE.UU. (27,8%), Países Bajos (8,2%), Chile (6,3%), China (6,1%) y España (5,7%).

Más empresas, productos y superávit comercial

En el periodo analizado, 7.474 empresas exportaron 3.758 productos a 162 países. El número de compañías aumentó en 338 y el de productos en 33, aunque se redujo en cinco el número de mercados de destino.

La balanza comercial peruana cerró con un superávit de US$12.749 millones: las exportaciones sumaron US$46.930 millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$34.181 millones.

