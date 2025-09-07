Exportaciones peruanas sumaron US$46.930 millones hasta julio 2025, con crecimiento de 17,1%

Las exportaciones peruanas ascendieron a US$46.930 millones entre enero y julio de 2025, lo que significó un crecimiento de 17,1% frente al mismo periodo del 2024 (US$40.071 millones), según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El cobre y sus concentrados se consolidaron como el principal motor: sumaron US$12.981 millones, es decir, el 27,7% del total exportado.

Sin embargo, el gremio advirtió señales de pérdida de dinamismo en julio, cuando los envíos crecieron solo 5%, la tasa más baja del año. Ese mes, 8 de los 15 sectores cerraron en rojo, entre ellos joyería (-77%), pesca tradicional (-50,5%), maderas (-27,4%) y confecciones (-4,3%).

“Estos resultados nos recuerdan la urgencia de avanzar en la agenda pendiente e identificar nuevos motores que impulsen la economía. Perú necesita crecer por encima del 6% para reducir la pobreza, y las exportaciones tienen un rol clave en ese objetivo”, señaló el vicepresidente de ADEX, Rafael del Campo Quintana.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales

Entre enero y julio, las exportaciones tradicionales sumaron US$34.580 millones (+16,4%), lo que representó el 73,7% del total. La minería lideró con US$30.086 millones (+18,6%), impulsada por mayores envíos de cobre y oro en bruto. Le siguieron los hidrocarburos (0,5%), la pesca tradicional (3%) y el agro primario (19,6%).

China fue el principal destino de esta canasta, con una participación del 47,1%, seguido por India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Estados Unidos.

En tanto, la oferta no tradicional alcanzó US$12.350 millones (+19,2%), destacando la agroindustria (US$5.958 millones), pesca y acuicultura (US$1.429 millones) y químico (US$1.389 millones). La palta fue la partida más importante con US$1.080 millones (+6,4%).

Los principales destinos de las exportaciones con valor agregado fueron EE.UU. (27,8%), Países Bajos (8,2%), Chile (6,3%), China (6,1%) y España (5,7%).

Más empresas, productos y superávit comercial

En el periodo analizado, 7.474 empresas exportaron 3.758 productos a 162 países. El número de compañías aumentó en 338 y el de productos en 33, aunque se redujo en cinco el número de mercados de destino.

La balanza comercial peruana cerró con un superávit de US$12.749 millones: las exportaciones sumaron US$46.930 millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$34.181 millones.