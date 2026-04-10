Inflación de alimentos supera el 4% y es más que el índice general: ¿Qué está detrás de esta mayor alza, según el BCR?

En marzo, el golpe de la inflación se concentró en lo más sensible de la billetera como es movilizarse y comer.

En marzo, el golpe de la inflación se concentró en lo más sensible de la billetera como es movilizarse y comer.

La inflación de alimentos (subida de precios en comida) superó el 4% anual, impulsada principalmente por choques de oferta como las condiciones climáticas adversas y el encarecimiento del transporte. En resumidas cuentas, el golpe de la inflación en marzo se concentró en lo más sensible de la billetera del peruano como es movilizarse y comer.

En detalle, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación de alimentos pasó del 3,3% interanual en febrero a 4,4% en marzo, impulsada sobre todo por el encarecimiento de productos que se deterioran rápidamente y tienen una vida útil corta (días o semanas) como el pollo, pescado, leche lácteos, huevos, además de productos agrícolas como arveja verde, cebolla roja, tomate, camote, papa y choclo y frutas como fresa, arándanos, piña, mango y limón, tal como registra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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“El aumento en la parte de alimentos ya viene de (un mes) atrás. Lo que acaba de ocurrir es básicamente en el tema de alimentos perecibles, que tienen que ver más con la producción del mercado local”, acotó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP.

Entre los factores identificados, destacó en primer lugar los efectos climáticos, que normalmente suelen presentarse en los primeros meses del año, en este caso coincidiendo con El Niño Costero. A ello se suma el impacto del incremento en los costos de transporte de carga, que ha elevado los fletes (precio que se paga por el transporte de mercancías).

Ello a partir de la rotura del ducto de gas natural y la guerra en Medio Oriente, que dispararon el precio del petróleo rompiendo la barrera de los US$100 por barril, similar a cuando ocurrió el ataque de Rusia a Ucrania. Dicho índice se mantuvo alrededor hasta el 19 de julio de 2022. Desde entonces no había vuelto a tocar los tres dígitos.

"Estos dos efectos estarían dándose. Además, se mencionaron factores puntuales como el calor, que reduce el rendimiento en la producción de carne de pollo, pero resumiendo, se han combinado factores climáticos adversos más el aumento del precio de transporte de carga", explicó.

Hogares más pobres más afectados por inflación de alimentos

El economista Armando Mendoza sostiene que cuando hay inflación de alimentos o de rubros básicos como el transporte, los que son más golpeados son los sectores de menores ingresos porque la mayor parte de su presupuesto se va en alimentos. "Cuando en 2022 la inflación general era por ejemplo 5% y la inflación de alimentos era del 10%", explicó

Recordemos que en marzo de 2023, a un año del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, la inflación anual de alimentos y bebidas no alcohólicas trepaba el 16,06%, lo que duplicaba al índice anual y general de precios que en ese entonces era de 8,67%.

Hace 10 años, en 2013, el gasto que destinaban los hogares más pobres en alimentos era de 53,6% del total de los ingresos. Al cierre del 2023, esa cifra se elevaba al 55,7%, según el BCRP. La exposición a una alta inflación reduce el consumo de los hogares pobres en torno a 8,6%, mientras que los hogares de mayores ingresos logran amortiguar dicho efecto.

Según la Convención Nacional de Agro (Conveagro), el sector agrario peruano enfrenta el riesgo de una escasez de fertilizantes similar a la crisis de 2022. Esta amenaza surge debido al alza brusca de precios de la urea debido al conflicto entre EEUU, Israel e Irán que ha causado el cierre de rutas comerciales como el Estrecho de Ormuz, por donde circula un tercio del comercio mundial de fertilizantes.

Esto se combina con ataques de Ucrania a plantas de fertilizantes en Rusia, que es el mayor proveedor de urea para el Perú. Rusia ha anunciado que una de sus mayores fábricas de fertilizantes permanecerá inactiva hasta mayo. En el Perú, los productores de arroz han advertido sobre un paro nacional indefinido si el Gobierno no declara el sector en emergencia.

Alrededor de 150.000 agricultores denuncian que, mientras los costos de insumos como la urea ha subido de S/.90 a S/.150 por saco de 50 kilos y ellos reciben precios irrisorios por sus productos.

Choques de oferta detrás de la inflación

El BCRP enfatizó que el aumento responde a un conjunto de choques de oferta donde también han incidido el encarecimiento de combustibles producto de la guerra en Medio Oriente y la interrupción del suministro de gas en el país durante 14 días.

Según explicó, este tipo de choques genera aumentos en precios específicos debido a la escasez de ciertos bienes, lo que termina impactando el índice de precios al consumidor.

“Cuando hay un choque de oferta, es normal dentro de la economía de mercado que la escasez genere un aumento del precio de un rubro específico”, indicó.

En ese sentido, la entidad reiteró que estos episodios no son nuevos en la economía peruana y que, históricamente, la inflación ha superado el rango meta en contextos similares, como ante alzas internacionales del petróleo o eventos climáticos.

Inflación sería transitoria dice el BCRP

El BCRP sostuvo que estos choques son de carácter transitorio y que, una vez que se disipen, la inflación debería retornar al rango meta, es decir entre 1% y 3%.

En línea con ello, el banco central decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25% (determina el precio de los préstamos en bancos) y evaluará eventuales ajustes en función de la evolución de la inflación y de las expectativas.

Respecto al tipo de cambio, el BCRP indicó que su comportamiento reciente ha estado más vinculado a factores internacionales que a la coyuntura local.

Aunque en marzo se registró una depreciación del sol, en abril se ha producido una corrección. El dólar, que a fines de marzo había superado los S/3,50, en medio de la escalada de la guerra en Irán, ha retomado una tendencia a la baja y se ubica ahora en torno a los S/3,37.