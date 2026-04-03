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Cultural

Obras ganadoras y finalistas del XVI Concurso Nacional de Pintura

La exposición de las piezas ganadoras y finalistas del concurso nacional de pintura del Banco Central de Reserva se puede visitar en el MUCEN hasta el 3 de mayo. La calidad de la exhibición ofrece una mirada contemporánea sobre la pintura peruana actual.

“Puerto Linda” de Úrsula Mur . Imagen: Difusión.
“Puerto Linda” de Úrsula Mur . Imagen: Difusión.

El concurso nacional de pintura del Banco Central de Reserva se ha ido consolidando en el tiempo. La mejor prueba de lo dicho es la exposición de las piezas ganadoras y finalistas de la edición dieciséis, que es posible verla en la sala de exposiciones del museo del BCR, el MUCEN.

Si la memoria no me falla, creo que esta es una de las exposiciones más sólidas de los concursos nacionales de pintura del BCR. Y es, del mismo modo, la que más vitalidad exhibe a razón del tratamiento de los tópicos, como la Amazonía, la memoria histórica relacionada con los años de la violencia, la situación de la mujer, por ejemplo. Hay una frescura en la muestra que no podemos dejar de consignar.

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“Puerto Linda” de Úrsula Mur es la obra ganadora. Está inspirada en la comunidad awajún de Puerto Linda. La pieza genera sensaciones encontradas. Tenemos dos personajes que miran al espectador, como si los interpelaran; pero es lo que hay detrás en donde se revela una riqueza cultural ligada al trabajo en comunidad. La postura de los dos personajes le da a la obra una aproximación a la actualidad de la Amazonía, la cual no afecta el poder que transmite la pieza: la dimensión poética que la recorre.

“El Huishmabu” de Fredy Tuanama. Imagen: Difusión.

“El Huishmabu” de Fredy Tuanama. Imagen: Difusión.

En lo personal, me gustó mucho “El Huishmabu” de Fredy Tuanama. La obra se basa en los orígenes del pueblo shipibo-konibo. Está la leyenda del Sol y la Luna, mas lo que destaca es su atemporalidad. Algunos verán el arte kené en diálogo con los actuales registros digitales; otros miraremos la vorágine musical del rock setentero. Tiene todas las señas de la psicodelia. La pieza tiene algo que otras de su temática: encienden la curiosidad por saber cómo se conectaban con el universo los fundadores de este pueblo.

Entre las menciones honrosas, tenemos a Graciela Arias con “El silencio del machete donde descansa la lucha”, está Marialejandra Lozano y “Ritos de lo que queda (Perú en proceso)”, y Adriana Ciudad con “Mamá necesita volar sola un rato”. A ellas se suman 21 artistas más en calidad de finalistas. Queda la sensación de que cualquiera de los artistas de la muestra pudo obtener el primer lugar o las menciones. Pienso en “La herida” de Carlos Valdez Espinoza, “Cuerpo Erguiendo” de Verónica Levy y “Territorios en tránsito” de Eduardo Cochachin.

No solo hay artistas de Lima, también de Loreto, Ayacucho, Arequipa, Áncash, Huancayo, Pasco y Cusco. La calidad de la muestra brinda al espectador un acercamiento sobre cómo se concibe la pintura hoy. Es una aproximación amable precisamente por su calidad. Vayan a verla.

 

Dato:

 

Temporada. La muestra va hasta el 3 de mayo. Dirección: jirón Lampa 474, Cercado de Lima. El ingreso es libre.

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