Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

Inflación de febrero muestra fuerte encarecimiento de alimentos básicos sobre el bolsillo de los hogares | Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Inflación de febrero muestra fuerte encarecimiento de alimentos básicos sobre el bolsillo de los hogares | Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Luego de estar contenida durante buena parte de 2025 y el primer mes de 2026, la inflación en Lima, el principal termómetro inflacionario del Perú, repuntó en febrero de 2026, al trepar 0,69%, el salto mensual más alto no visto desde marzo del año anterior (cuando fue 0,81%). El índice de precios fue impulsado principalmente por el fuerte aumento de los alimentos y las tarifas de agua potable.

Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos 12 meses (marzo 2025 – febrero 2026) alcanzó 2,21%. Si bien aún está dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (1%-3%), se muestra una clara aceleración no vista desde hace 15 meses (noviembre de 2024), cuando marcó 2,27%.

TE RECOMENDAMOS DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Golpe directo al bolsillo: alimentos suben 2,01%

En febrero, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 303 subieron de precio, 122 bajaron y 161 no mostraron variación alguna. El alza estuvo concentrada en Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,01%), la división de mayor peso en la canasta (22,97%). Algunos productos registraron incrementos fuertes:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Arveja verde: +106%

Fresa: +32%

Perico: +28%

Huevo de gallina: +18%

Lechuga: +16%

Camote amarillo: +13%

Pollo eviscerado: +9%

Solo cuatro productos como la arveja verde, pollo eviscerado, huevo y el aumento del agua potable explicaron 0,604 puntos porcentuales del 0,69% total del mes. Es decir, casi toda la inflación de febrero se concentró en dichos bienes de consumo masivo.

Precio del agua sube 10,3%

En la división Alojamiento, agua, electricidad y gas (1,00%), destacó el alza del agua potable para los hogares peruanos, el cual registró un incremento de 10,3%, vigente desde el 1 de febrero.

Este incremento fue parcialmente compensado por la reducción en la tarifa eléctrica que consumen las viviendas (-2,8%), pero no evitó que el rubro aportara presión al índice general.

En el caso de Restaurantes y hoteles, aumentó 0,29%, con incrementos en platos criollos, menú en restaurantes y pollo a la brasa.

La inflación subyacente, es decir la que excluye alimentos y energía, fue de 0,36% en febrero, lo que indica que la mayor presión provino de componentes más volátiles, especialmente alimentos frescos.

En el Perú, todas las ciudades registraron aumentos de precios. Los mayores incrementos se dieron en Puno (0,93%), Chiclayo (0,81%) y Cajamarca (0,79%). Entre las ciudades que mostraron alzas de menor magnitud figuran Chimbote y Huaraz (0,02%) y Cerro de Pasco (0,10%).

Sin embargo, si vemos en el periodo comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, ocho ciudades registraron alzas considerables superiores al 2,00%. Estas son: Ica 2,42%, Iquitos 2,29%, Piura 2,28%, Lima Metropolitana 2,21%, Puerto Maldonado 2,11%, Pucallpa 2,05%; Abancay y Ayacucho con 2,04% cada una.

En el rubro Transporte, se evidenció un incremento del precio de combustibles. El principal impulso vino por el encarecimiento del gasohol, que subió 3,6%, lo que impacta directamente a quienes usan auto particular. A contraparte, el gas licuado de petróleo (GLP) bajó 1,5%, lo que ayudó a moderar parcialmente el aumento en combustibles.

En el transporte aéreo, los pasajes nacionales registraron un incremento de 5,7%, mientras que los internacionales subieron 0,8%, reflejando una mayor presión en los vuelos dentro del país.

Por otro lado, algunos costos asociados al uso de vehículos personales disminuyeron. El peaje vehicular, por ejemplo, registró una caída de 4,2%, lo que contribuyó a aliviar ligeramente el impacto general dentro de este rubro.

La única división que mostró una caída fue Comunicaciones (-1,10%), debido a menores tarifas en algunos planes de telefonía móvil, lo que ayudó a moderar el resultado global.