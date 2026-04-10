El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó, en segunda y última instancia administrativa, la sanción contra el colegio CEP María de Las Mercedes S.A.C., ubicado en Chimbote, región de Áncash, por no garantizar condiciones seguras para sus estudiantes. El caso se originó tras el colapso de una losa de concreto en un aula de quinto grado de primaria, ocurrido el 20 de junio de 2023, que dejó a cuatro escolares con lesiones.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor ratificó la multa de 15 UIT, equivalente a S/82.500, mediante la Resolución N.º 0563-2026/SPC-Indecopi, al concluir que la institución expuso a los estudiantes a un riesgo evitable. Con esta decisión, se confirmó la sanción previamente impuesta por la oficina regional del Indecopi en Áncash, tras la evaluación de las condiciones en las que operaba el centro educativo.

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Indecopi descarta lluvias como causa del colapso y evidencia fallas previas en la infraestructura

Durante el procedimiento, el colegio atribuyó el derrumbe a lluvias intensas. Sin embargo, la autoridad desestimó este argumento luego de revisar informes técnicos que evidenciaron la existencia de humedad y filtraciones en la estructura antes del incidente.

Además, se constató que el propio centro educativo contaba con reportes internos sobre acumulación de agua en zonas cercanas, lo que permitía prever el deterioro de la infraestructura. A pesar de estas alertas, no se realizaron trabajos de mantenimiento ni evaluaciones técnicas oportunas, lo que fue considerado determinante en la responsabilidad atribuida.

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Disponen medidas tras confirmarse la sanción

El Tribunal confirmó la infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, tras acreditar que la institución no implementó medidas adecuadas para prevenir el colapso de la losa que afectó a los estudiantes. Asimismo, se dispuso el pago de la multa, con la advertencia de iniciar un proceso de ejecución coactiva en caso de incumplimiento.

Además, se ordenó la inscripción del colegio en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi y la remisión del fallo a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, para la adopción de acciones en el ámbito educativo.