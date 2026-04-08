Indecopi reporta retiro de más de 43.000 latas de leche condensada de conocida marca láctea por "potencial daño a la salud"

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reportó el 7 de abril el retiro del mercado de 43.944 unidades de leche condensada semidescremada de la marca italiana Parmalat, en presentación de 395 gramos. La medida fue comunicada por la empresa Lactalis Peru S.A.C., que detectó incumplimientos en sus estándares de calidad en el lote N.° 892-8.

De acuerdo con la alerta, algunos productos presentaban un estado de solidificación que podría afectar la ingesta de los consumidores. Ante esta situación, se instó a la población a verificar el etiquetado y evitar la compra o consumo del lote comprometido. Según el reporte, "esta circunstancia podría afectar su adecuada ingesta por parte de los consumidores y generarles un potencial daño a su salud".

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Indecopi reporta retiro del mercado de leche condensada Parmalat por resultados fuera de rangos aceptables

Retiro de productos Parmalat por potencial daño en la salud del consumidor

La empresa Lactalis Peru S.A.C. identificó que parte del lote N.° 892-8 de leche condensada semidescremada Parmalat presentaba una consistencia solidificada, una condición que altera la textura habitual del producto. Este hallazgo se detectó durante la revisión de productos almacenados, lo que motivó la activación de la alerta y el retiro del mercado.

El defecto fue considerado un incumplimiento de los estándares de calidad del proveedor. Por ello, se dispuso detener su comercialización para evitar que los consumidores adquieran unidades que no cumplen con las características esperadas del producto.

Control de calidad y resultados fuera de rango en leche condensada

Como parte del proceso de verificación, se solicitó un análisis de control de calidad a la empresa NSF INASSA S.A.C.. Los informes de ensayo N.° 238823-01 y 238823-02, emitidos el 16 de marzo, evaluaron técnicamente el estado del lote comprometido.

Los resultados confirmaron que determinados productos presentaban valores fuera de los rangos aceptables, lo que reforzó la decisión de retirarlo completamente ante la posibilidad de que el defecto afecte la ingesta de los consumidores.

Indecopi alerta destrucción de lote Parmalat y pide revisar etiquetado

El Indecopi informó que el proveedor dispuso el retiro total y la destrucción del lote N.° 892-8 como medida frente al riesgo detectado. La eliminación del producto se realizó mediante destrucción notarial, garantizando que no vuelva a ingresar al mercado.

También se recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente el etiquetado y evitar la compra o el consumo del lote comprometido. Para atender consultas sobre el retiro, se habilitó la línea telefónica 913 529 537. Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden reportar productos que representen riesgos en: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente