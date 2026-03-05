HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Economía

Minem afirma que emergencia en ducto de Camisea no debería afectar precios de balón de gas doméstico

Autoridades del Ejecutivo señalaron que el insumo utilizado en las viviendas se distribuye mediante una cadena de suministro distinta a la del hidrocarburo comprometido.

El balón de GLP no depende directamente del sistema de transporte afectado en el Cusco, señaló la representante del Minem.
El balón de GLP no depende directamente del sistema de transporte afectado en el Cusco, señaló la representante del Minem. | Foto: composición LR

La fuga y deflagración de gas natural en La Convención (Cusco) ha generado preocupación en la población ante el desabastecimiento y el incremento de precios del hidrocarburo en los grifos de Lima. La inquietud llegó incluso a los hogares de todo el país por una posible alza en el costo del balón del suministro doméstico.

Al respecto, la directora general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), María Esther Peñaloza Pizarro, llamó a la calma a la población al sostener que el problema técnico afecta a la red de metano, mientras que el tanque de cocina (GLP) sigue canales de distribución distintos. Por consiguiente, el producto que se distribuye a las casas no tendría por qué experimentar un encarecimiento .

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 04/03/26 | La República - LR+

PUEDES VER: GNV vs GLP: especialista explica si un vehículo adaptado a gas natural puede funcionar también con gas licuado

Rotura en ducto en La Convención obligó a aplicar racionamiento de gas natural

La eventualidad se registró en el distrito de Megantoni, donde una falla en la infraestructura provocó una caída drástica en la disponibilidad del carburo para el Perú. Antes del evento, el consumo nacional bordeaba entre 600 y 670 millones de pies cúbicos diarios; empero, luego de la emergencia, el suministro se redujo a cerca de 70 millones.

Esta situación llevó al Gobierno a activar el mecanismo de racionamiento del producto, una medida que busca administrar el recurso disponible mientras se realizan las reparaciones. Según explicó Peñaloza a la Red de Comunicación Regional (RCR), se trata de una situación excepcional dentro del sistema energético peruano, ya que el nivel actual de oferta representa apenas una fracción del volumen habitual.

Hogares y comercios tienen prioridad en el suministro de gas

Frente a este escenario, el Minem estableció un orden de atención para el despacho del combustible. La prioridad recae en usuarios residenciales y comerciales que utilizan gas natural por red, debido a que estos sectores no cuentan con alternativas inmediatas para sustituir el servicio.

En contraste, parte de la industria y algunas generadoras eléctricas deberán recurrir temporalmente a otros energéticos para continuar con sus operaciones. El Decreto Supremo 063-2010 permite este cambio sin mayores trámites, siempre que las empresas informen al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Las autoridades estiman que los trabajos de reparación en el tramo identificado como KP43 del sistema de transporte tomarán cerca de dos semanas. Durante ese periodo, el Estado mantendrá supervisión sobre el mercado para evitar cobros injustificados de los combustibles, mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de la falla.

