Isabel Otero y Martín Crespo de Warner Bros. Discovery: “Es importante respetar el legado de 100 años”

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Warner Bros., uno de los gigantes del entretenimiento, ha sabido adaptarse a los tiempos y ha extendido en los últimos años su catálogo de series y películas en Latinoamérica con una plataforma como la de HBO Max.

En paralelo, mientras se habla de compra histórica de la compañía, han sido protagonistas de la temporada de premios culminando con los premios Óscar más importantes para dos de sus producciones: Pecadores y Una batalla tras otra.

Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery, Isabel Otero y Martín Crespo, visitaron Perú y conversaron con La República. “Para nosotros, este año ha sido ideal”, comentaron sobre la transmisión de la temporada de premios que coincidió con récords de nominaciones para sus producciones. “El ciclo se cierra o termina de completarse cuando las películas llegan a nuestros canales”.

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–¿Cómo está ubicada la audiencia de Perú en la región?

–Isabel: La realidad es que, para nosotros, Perú todos los días está viéndose como un territorio más relevante. Siempre hemos tenido en Latinoamérica como grandes territorios que todos conocemos a México o Brasil. Pero dentro del contexto de Latinoamérica, Perú todos los días cuenta más estratégicamente en la toma de nuestras decisiones. Todos los días estamos acercándonos más a cuáles son los gustos de las audiencias para poder complacerlas. Perú en Latinoamérica toma una posición todos los días más fuerte.

–Leí que hay un antes y un después desde el estreno de una serie mexicana como Chespirito. ¿Es así?

–Martín: Sí, ha sido uno de nuestros grandes éxitos. Un poco el desafío de estos últimos años tiene que ver con eso, con replicar la producción que viene de HBO en Estados Unidos con grandes series en Latinoamérica y Chespirito creo que ha sido un caso de éxito que inclusive ha traspasado las fronteras. También por lo que representa el personaje, pero estaba ese riesgo, ¿no? Era un personaje muy importante, pero finalmente la serie lo celebra y cuenta la historia de una manera que enganchó a mucha audiencia, inclusive fuera de Latinoamérica. Es un producto que a nosotros nos da mucho orgullo. También tenemos otros casos de éxito y que tienen que ver con eso, como por ejemplo lo que fue Como agua para chocolate, que de hecho este año tuvimos una segunda temporada.

–En cuanto a los premios, ¿cuán importante que no solamente sea una marca de superproducciones, sino que la crítica coincida con el público?

–Isabel: El estudio tiene más de 100 años de generar contenidos (...) Tenemos tanta biblioteca de películas que han sido galardonadas, y no solamente en los Óscar, también en Emmy, como la serie The Beat, que hoy está en TNT, pero también está en la plataforma de streaming. Son 100 años de contenido que suenan fácil, pero la realidad es que es todo lo que hace nuestro potencial.

–Es decir, ¿apostar por las superproducciones y también por proyectos más independientes o arriesgados?

-Martín: Creo que tiene que ver con respetar un poco la línea editorial de HBO, que ya viene reconocida desde el principio, desde su comienzo, ¿no? Con Los Soprano y de ahí para adelante. Es eso, tener contenidos de calidad que sean atractivos. Es importante tener esa combinación y respetar ese legado de 100 años del estudio y el legado también de HBO.

–¿Cuál ha sido el mayor reto de esta última década con los cambios y el streaming?

–Isabel: La compañía ha enfrentado retos importantes y en los cuales creo que hemos sido bastante exitosos. Tenemos una plataforma robusta, que hoy cumple con los estándares de la industria, tenemos buenos motores de búsqueda, es amigable, porque además tenemos un contenido tan profundo, no solamente es HBO. Es familiar. Tenemos producciones de Cartoon Network, tenemos deportes en algunos territorios. Tenemos una biblioteca enorme de contenido de Discovery, pero adicionalmente a esto, hemos sido muy exitosos en escalar la plataforma a nivel global. Ese ha sido un gran reto: poder llevar este contenido, no solamente al territorio de Latinoamérica, con un segundo lanzamiento global, sino de aquí hemos llevado la plataforma en los últimos años a Europa y a Asia. Tener esta escala global ha sido también uno de los lindos retos que hemos tenido y que hoy por hoy se convirtió en un éxito.