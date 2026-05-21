Sunafil reporta que ‘Verifica tu Chamba’ permitió más de 837 mil ingresos a planilla desde 2021: ¿cómo saber si estás registrado?

Sunafil reporta 2.392.931 consultas realizadas a través de ‘Verifica tu Chamba’ desde 2021. | Foto: La República/IA

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Desde 2021, el aplicativo 'Verifica tu Chamba' se convirtió en una herramienta importante para la verificación del registro laboral en el país. Según informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), su uso permitió incorporar a 837.361 personas a la planilla electrónica, además de registrar 2.392.931 consultas realizadas durante este periodo.

La entidad explicó que el sistema está diseñado para que los trabajadores puedan comprobar de manera rápida, sencilla y confiable si su empleador los registró correctamente, con lo que cumple sus obligaciones laborales. En caso de detectarse una posible omisión, el sistema genera alertas que buscan promover la regularización laboral de manera inmediata.

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Sunafil 'Verifica tu Chamba': consulta si estás registrado en planilla

El aplicativo 'Verifica tu Chamba' permite a los trabajadores consultar su situación en la planilla electrónica de la empresa donde laboran. Para ello, la plataforma solicita datos básicos como DNI, correo electrónico, número de celular y el RUC del empleador, entre otros requisitos necesarios para completar la verificación.

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar al app desde un celular o computadora, seleccionar la opción de verificación laboral e ingresar sus datos personales. Luego de completar el proceso, el sistema mostrará el resultado de la consulta. También se puede solicitar al empleador la boleta de pago o una constancia de alta en planilla para confirmar la condición laboral.

Este proceso es importante porque ayuda a identificar posibles omisiones en el registro laboral. En caso de que el trabajador no aparezca en la planilla, el sistema genera una alerta que busca promover su regularización, lo que contribuye al cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Planilla electrónica: así es la verificación y alerta por falta de registro laboral

La Sunafil recordó que las empresas están obligadas a registrar a sus trabajadores en la planilla electrónica desde el primer día de labores. Este registro debe efectuarse el mismo día en que inicia la prestación de servicios.

Es importante resaltar que la información se maneja bajo estricta confidencialidad. La consulta es totalmente anónima para el empleador, quien no puede identificar al trabajador que realiza la verificación. Esto garantiza un proceso seguro, sin riesgo de exposición del usuario.

Cuando el sistema detecta que un trabajador no está registrado, se envía una alerta a la empresa correspondiente para que subsane la situación.

¿Qué beneficios tienes si tu empresa te pone en planilla?

Estar en planilla significa acceder a un empleo formal con derechos laborales reconocidos. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), uno de los principales beneficios es el acceso a la seguridad social a través del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), lo que permite atención médica para el trabajador y, en algunos casos, sus derechohabientes.

Además, el trabajador aporta a un sistema de pensiones (AFP u ONP), lo que garantiza una jubilación futura y protección económica en la vejez. Otro beneficio es la protección laboral frente a despidos arbitrarios y el acceso a derechos como vacaciones pagadas, gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y seguros en caso de accidentes laborales.

De acuerdo con la Sunafil, estar en planilla también permite que el trabajador tenga respaldo legal ante incumplimientos del empleador, ya que se puede fiscalizar y sancionar a las empresas que no registran correctamente a su personal.