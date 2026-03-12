Puno: Osinergmin detecta grifos con precios distintos a los registrados en Facilito

En la región Puno, las autoridades reguladoras iniciaron operativos de fiscalización en distintos grifos para verificar la correcta comercialización de combustibles, esto en medio de un incremento de entre 15% y 30% en los precios, equivalente a S/5 y S/7 adicionales sobre el costo normal.

El jefe regional de Osinergmin, José Luis Polo, informó que hasta el momento se han inspeccionado 64 establecimientos, encontrando observaciones en ocho de ellos. En estos casos, los precios publicados en los grifos no coincidían con los registrados en el sistema oficial ni en la aplicación Facilito, lo que generó preocupación por la falta de transparencia hacia los consumidores.

Durante las inspecciones, las autoridades indicaron que aplicó el varillaje en los tanques para validar la cantidad de combustible, asimismo se revisó la publicación de precios. Polo precisó que aproximadamente el 10% de los locales visitados presentaron inconsistencias, mientras que otros diez mostraron un desabastecimiento parcial de gasolina regular y premium.

Descartan desabastecimiento total

Según explicó, la demora en el abastecimiento responde a problemas logísticos y a la alta demanda nacional, pero descartó un desabastecimiento total.

Marifé Añasco Yáñez, fiscal provincial de prevención del delito de San Román, acompañó los operativos y señaló que estas acciones buscan evitar delitos de especulación y acaparamiento. “Nadie puede guardar un servicio básico como es el combustible”, enfatizó, subrayando la importancia de garantizar el acceso equitativo a este recurso.

Operativos continuarán

Las autoridades confirmaron que la fiscalización continuará hasta el sábado 14 de marzo, con la visita diaria de entre cinco y ocho establecimientos. El objetivo es asegurar que los precios reflejen la realidad del mercado y que los usuarios no sean afectados por prácticas indebidas.

Finalmente, se indicó que los resultados completos de estas intervenciones se darán a conocer en los próximos días. Mientras, Osinergmin ya evalúa sanciones contra los grifos que incurrieron en variaciones de precios en el aplicativo Facilito.