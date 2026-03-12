HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crisis múltiple en el Ejecutivo y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Puno: Osinergmin detecta grifos con precios distintos a los registrados en Facilito

En 64 grifos fiscalizados, ocho registraron precios diferentes a los reportados en la aplicación. Osinergmin también comprobó que el costo de los combustibles incrementó hasta 30 %.

Osinergmin señaló que continuarán con operativos. Foto: Cinthia Álvarez - La República.
Osinergmin señaló que continuarán con operativos. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

En la región Puno, las autoridades reguladoras iniciaron operativos de fiscalización en distintos grifos para verificar la correcta comercialización de combustibles, esto en medio de un incremento de entre 15% y 30% en los precios, equivalente a S/5 y S/7 adicionales sobre el costo normal.

El jefe regional de Osinergmin, José Luis Polo, informó que hasta el momento se han inspeccionado 64 establecimientos, encontrando observaciones en ocho de ellos. En estos casos, los precios publicados en los grifos no coincidían con los registrados en el sistema oficial ni en la aplicación Facilito, lo que generó preocupación por la falta de transparencia hacia los consumidores. 

TE RECOMENDAMOS

ACUÑA PIERDE MINISTERIOS Y VLADIMIR CERRÓN LIBRE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Arequipa: pasajeros viajan en camiones tras paralización de transportistas por alza de combustible

lr.pe

Durante las inspecciones, las autoridades indicaron que aplicó el varillaje en los tanques para validar la cantidad de combustible, asimismo se revisó la publicación de precios. Polo precisó que aproximadamente el 10% de los locales visitados presentaron inconsistencias, mientras que otros diez mostraron un desabastecimiento parcial de gasolina regular y premium.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Descartan desabastecimiento total

Según explicó, la demora en el abastecimiento responde a problemas logísticos y a la alta demanda nacional, pero descartó un desabastecimiento total.

 Marifé Añasco Yáñez, fiscal provincial de prevención del delito de San Román, acompañó los operativos y señaló que estas acciones buscan evitar delitos de especulación y acaparamiento. “Nadie puede guardar un servicio básico como es el combustible”, enfatizó, subrayando la importancia de garantizar el acceso equitativo a este recurso. 

Operativos continuarán

Las autoridades confirmaron que la fiscalización continuará hasta el sábado 14 de marzo, con la visita diaria de entre cinco y ocho establecimientos. El objetivo es asegurar que los precios reflejen la realidad del mercado y que los usuarios no sean afectados por prácticas indebidas. 

Finalmente, se indicó que los resultados completos de estas intervenciones se darán a conocer en los próximos días. Mientras, Osinergmin ya evalúa sanciones contra los grifos que incurrieron en variaciones de precios en el aplicativo Facilito.

Notas relacionadas
Juliaca: intentan robar maquinaria pesada de una obra en plena Plaza de Armas

Juliaca: intentan robar maquinaria pesada de una obra en plena Plaza de Armas

LEER MÁS
Puno: camioneta de policía choca y ocupantes huyen dejando chalecos PNP y botellas de licor

Puno: camioneta de policía choca y ocupantes huyen dejando chalecos PNP y botellas de licor

LEER MÁS
Juliaca: identifican a hombre que fue linchado por pobladores tras un asalto

Juliaca: identifican a hombre que fue linchado por pobladores tras un asalto

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

LEER MÁS
Bus de la empresa ETSIBOSA es incendiado en El Agustino: conductor resulta herido tras quedar envuelto en llamas

Bus de la empresa ETSIBOSA es incendiado en El Agustino: conductor resulta herido tras quedar envuelto en llamas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Puno: Osinergmin detecta grifos con precios distintos a los registrados en Facilito

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre una supuesta relación con Diana Sánchez: “La quiero mucho”

Sociedad

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

RMP sobre pedido de Vladimir Cerrón para dejarlo en libertad: "Favorecen a los que tienen poder en el Congreso"

Congreso EN VIVO: Pleno evaluará inhabilitación contra Delia Espinoza e informe sobre empresas chinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025