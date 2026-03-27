El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

Carlos Jaico, postulante presidencial por el partido Perú Moderno, sostuvo en el último debate que en el Perú existen actualmente más de 2.35 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mypes).

No obstante, su afirmación es falsa. La cifra mencionada corresponde solo a las mypes formales. En contraste, las informales suman alrededor de 3.8 millones. En conjunto, el número total de estas empresas en el país alcanza aproximadamente los 6.1 millones, de acuerdo con la asociación Comex.

Las mipymes formales en el país

De acuerdo al Ministerio de la Producción (Produce), al cierre de 2024 había 2.33 millones de mipymes formales en el país, tal como se consigna en el informe 'Las Mipyme en cifras 2024'. Este término engloba a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estrato empresarial N° de empresas Porcentaje (%) Microempresa 2 201 422 93.8 Pequeña empresa 124 704 5.3 Mediana empresa 5 047 0.2 Mipyme 2 331 173 99.3 Gran empresa 15 419 0.7 Total 2 346 592 100.0

Empresas formales al cierre de 2024. Fuente: PRODUCE

El total de mypes en el Perú

No hay un dato oficial único que incluya tanto a las mypes formales como a las informales. Sin embargo, diversas fuentes coinciden en que el total supera los 6 millones.

Un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), basado en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, estima que existen 6.1 millones de mipymes en el país. De ese total, el 86.8% opera en la informalidad, es decir, cerca de 5.3 millones, según cálculos de PerúCheck.

Por su parte, el INEI, en el informe 'Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022-2024', señala que al cierre de 2024 había 7 millones de unidades productivas dentro del sector institucional de los hogares —negocios gestionados por personas o familias que no están constituidos como sociedades—. De estas, 6 millones eran informales y apenas 960,000 formales.

Indicador Comex / ENAHO 2024 (Mipymes) % INEI (Cuenta Satélite 2022–2024) % Total ≈ 6.1 millones ≈ 100% ≈ 7.051 millones ≈ 100% Informales ≈ 5.3 millones* ≈ 86.8% ≈ 6.091 millones ≈ 86.4% Formales ≈ 0.8 millones ≈ 13.2% ≈ 0.960 millones ≈ 13.6%

Fuente: ComexPerú (ENAHO 2024) y INEI – Producción y Empleo Informal en el Perú (Cuenta Satélite 2022-2024). (*) Cálculo aproximado de PerúCheck.

¿Por qué existe la informalidad?

Daniel Najarro, economista senior de Comexperú, explicó a PerúCheck que el alto nivel de informalidad en las mypes se debe, en gran medida, a lo complejo que resulta formalizarse.

Según detalló, los propios empresarios suelen señalar que uno de los principales obstáculos es la obtención de la licencia municipal, un trámite que consideran “engorroso, arbitrario y costoso”.

“La regulación incluye en la metodología de sustento de precios los trámites activos fijos de la municipalidad, que aumentan los precios, además del tiempo dedicado. De manera que si la municipalidad es ineficiente, el proceso demora más y es más caro”, comentó Najarro.

En esa línea, el especialista remarcó que hoy no existen incentivos suficientemente atractivos para promover la formalización, como un acceso más sencillo al crédito o mayores oportunidades en compras públicas.

Conclusión

El número total de mypes en el Perú supera los 6 millones, de acuerdo con estimaciones de la asociación Comex, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 y un informe del INEI. De ese universo, 2.33 millones corresponden a empresas formales, según cifras oficiales del Produce, mientras que el resto opera en la informalidad. En consecuencia, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del candidato presidencial Carlos Jaico —quien afirmó que en el país existen 2.35 millones de mypes—, ya que ese dato alude únicamente al segmento formal.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.