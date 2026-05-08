Un grave problema está formándose en el océano: la gran mancha de basura del Pacífico afectará a todo el mundo

La Gran Mancha de Basura del Pacífico libera de microplásticos y nanoplásticos en suspensión en el aire. Foto: Surfrider Foundation

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La zona entre Hawái y California alberga la Gran Mancha de Basura, una enorme acumulación de residuos que se extiende en el océano Pacífico. El plástico de esta estructura se descompone de manera constante en partículas, que cada vez se hacen más pequeñas en el mar, y los vientos las transportan hacia la atmósfera.

Según un estudio reciente publicado en la revista Nature Climate Change, los microplásticos y nanoplásticos en el aire contribuyen al calentamiento global al absorber más luz solar de lo que se pensaba. Estos pequeños fragmentos, tan diminutos que a menudo pasan desapercibidos, se están convirtiendo en un nuevo factor del cambio climático.

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¿Qué es la Gran Mancha de Basura del Pacífico y por qué es peligrosa?

La Gran Mancha de Basura del Pacífico es una acumulación masiva de desechos plásticos flotantes, resultado de las corrientes oceánicas que atrapan estos materiales en un área específica del océano. Aunque no es una "isla de basura" sólida, como algunos podrían imaginar, sí representa un vertedero gigante que recoge plásticos, redes de pesca y otros residuos. Según estimaciones, esta región del océano contiene más de 79.000 toneladas de plástico.

Pequeños fragmentos de plástico pueden quedar suspendidos en el aire y, una vez en nuestra atmósfera, pueden tener un impacto en el calentamiento global. Foto: Peter Dazeley

El peligro de esta acumulación no solo reside en su tamaño, sino en los efectos que tiene sobre el ecosistema marino y más allá. El plástico que se descompone en partículas más pequeñas, conocidas como microplásticos, se infiltra en la cadena alimentaria marina, afectando a las especies de peces, aves y mamíferos marinos. Sin embargo, el problema no termina allí. Los microplásticos también tienen la capacidad de ser transportados por el viento, lo que significa que su influencia puede llegar mucho más allá de las aguas oceánicas y perjudicar el clima global.

¿Cómo los plásticos en el océano afectan al clima mundial?

Aunque la conexión entre los plásticos y el cambio climático no era evidente, la investigación reciente ha revelado una relación preocupante. Los microplásticos y nanoplásticos pueden tener un impacto en el clima al actuar como partículas que absorben luz solar.

Los científicos encontraron que los plásticos de colores, como el rojo, el amarillo y el negro, absorben hasta 75 veces más luz que los plásticos transparentes. Esta capacidad de absorción aumenta la cantidad de calor en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global.

El estudio destaca que, si bien los microplásticos pueden parecer inofensivos debido a su tamaño diminuto, su efecto acumulativo en la atmósfera es significativo. A medida que los plásticos envejecen en el aire, algunos tienden a oscurecerse, lo que incrementa su capacidad para atrapar calor. Este fenómeno podría tener repercusiones en la temperatura global, aunque los científicos recalcan que se necesita más investigación para medir con precisión su impacto total.

¿Cómo podemos reducir la contaminación por plásticos?

Reducir la contaminación plástica y mitigar su impacto en el clima es un desafío monumental, pero no imposible. A nivel global, los esfuerzos deben centrarse en reducir la producción de plásticos de un solo uso, una de las principales fuentes de contaminación. Las políticas que promuevan el reciclaje y la reutilización del plástico también son esenciales, así como el fomento de alternativas biodegradables.

Por otro lado, la limpieza de los océanos es una de las soluciones más urgentes. Iniciativas como The Ocean Cleanup buscan eliminar los desechos flotantes, incluida la Gran Mancha de Basura del Pacífico, con tecnologías innovadoras que recogen los plásticos antes de que se desintegren en partículas más pequeñas. A pesar de estos esfuerzos, la clave para un cambio duradero radica en la conciencia global y la colaboración internacional para reducir el uso de plásticos y evitar que más desechos lleguen al mar.