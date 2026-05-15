Papa León XIV se reunió con presidenta del PJ y pidió que el próximo presidente gobierne “para los más vulnerables”
La reunión entre el papa León XIV y Janet Tello se realizó en el Vaticano durante una visita oficial de la titular del Poder Judicial.
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Janet Tello se reunión con el Papa León XIV en el Vaticano. Foto: difusión